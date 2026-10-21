S-a stârnit "furtuna perfectă" la nivel mondial: Situația de la granițele României are efectul de fluture și produce consecințe dintre cele mai grave
Postat la: 21.10.2026 |
Atacurile asupra transporturilor de cereale din Marea Neagră stârnesc "furtuna perfectă". Problema este însă mai amplă, deoarece există riscul unei crize alimentare globale, pentru că omenirea deja se confruntă cu efectele El Nino în mai multe zone de pe glob, iar seceta din această vară a lăsat urme adânci. În lipsa cerealelor care erau transportate în Marea Neagră, la nivel mondial ar putea izbucni o foamete greu de gestionat.
Presupusele atacuri cu drone rusești asupra traficului maritim civil în Marea Neagră sporesc presiunea asupra aprovizionării globale cu alimente, a avertizat Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Luând cuvântul marți în Parlamentul European, Kallas a declarat că navele au fost atacate de șase ori în decurs de zece zile, descriind situația drept o „escaladare periculoasă și inacceptabilă". Atacurile au vizat nave care navigau în largul coastelor României și Bulgariei - ambele state fiind membre ale UE și NATO - provocând îngrijorare în întreaga Europă.
Kallas, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, a acuzat Kremlinul că încearcă să sufoce veniturile Ucrainei într-un moment în care forțele ruse înregistrează doar progrese limitate pe câmpul de luptă. Ea a adăugat că Ucraina pierde aproximativ 60 de milioane de euro pe zi din câștigurile obținute din exporturi. Potrivit lui Kallas, rezervele globale de cereale se află într-o situație mai bună decât în 2022, când o blocadă rusească a dus la blocarea a 20 de milioane de tone de cereale ucrainene.
„Stocurile globale de cereale sunt mai mari decât erau în 2022", a spus ea. „Numai că în prezent, sistemul alimentar mondial se confruntă cu o «furtună perfectă», un fenomen El Niño de mare amploare, secete în ambele emisfere și conflictul din Orientul Mijlociu, care pune presiune pe exporturile de îngrășăminte".
Kallas a atras atenția asupra efectului cumulat al acestor amenințări: un fenomen El Niño de mare amploare, secete în ambele emisfere și războiul din Orientul Mijlociu, care perturbă exporturile de îngrășăminte. „Acțiunile Rusiei îngreunează accesul la hrană pentru oameni din întreaga lume", a declarat ea.
Începând din 2022, UE a instituit coridoare terestre de „solidaritate" pentru transportul mărfurilor ucrainene prin statele membre, în locul rutei prin Marea Neagră. Kallas a explicat că acum sunt amenințate și aceste rute, întrucât Rusia vizează punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, România și Polonia. Săptămâna trecută, liderii UE au solicitat restabilirea imediată a unei treceri sigure pentru traficul maritim civil în Marea Neagră.
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