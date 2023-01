S-a terminat cu stand-up-ul de tip Micutzu & Co: YouTube schimbă regulile privind filmările care conţin înjurături!

YouTube va modifica, din nou, politica privind înjurăturile. În noiembrie, YouTube anunţa o serie de măsuri împotriva creatorilor de conţinut care înjură. Erau vizate atunci în special clipurile în care se auzeau înjurături dure si explicite.

Împotriva acestora, YouTube decidea, de la caz la caz, limitarea reclamelor afişate sau demonetizarea completă, ceea ce punea autorul filmării în imposibilitatea de a mai câştiga bani de pe urma filmării în cauză. Decizia YouTube a atras furia unui număr important de creatori, care au considerat-o nedreaptă mai ales pentru faptul că aceasta era aplicată retroactiv - erau penalizate inclusiv filmări vechi, postate înainte să intre noua regulă în vigoare. Acestia erau foarte multi creatori de stand-up comedy, gen in care injuratura explicita este foarte folosita, considerandu-se ca este cheia cu care sa se elibereze rasetele audientei.

Unii din creatorii de conţinut au protestat postând exact genul de filmări pe care YouTube a decis să le penalizeze, doar că înjurăturile, de această dată, erau îndreptate chiar spre şefii platformei. Ca urmare a reacţiilor negative, YouTube anunţă acum că va aduce anumite ajustări privind regulile care vizează înjurăturile, însă, nu spune cum vor fi modificate acestea. De asemenea, continutul explicit va fi in continuare cenzurat, iar in cazul unui numar mare de injuraturi in acelasi videoclip creatorul risca inlaturarea materialului, mai ales daca e raportat frecvent.