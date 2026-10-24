Se punea la cale un război civil în Republica Moldova: Tinerii erau mobilizați prin rețelele sociale pentru a provoca proteste violente
Postat la: 24.10.2026 |
Poliția, SIS și procurorii din Republica Moldova au făcut percheziții în mai multe regiuni, într-un dosar în care un grup este suspectat că ar fi încercat să mobilizeze tineri prin rețelele sociale pentru a provoca proteste violente.
Poliția Republicii Moldova, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și procurorii PCCOCS investighează un grup suspectat că ar fi pregătit acțiuni ilegale, cu scopul de a provoca dezordini în masă.
Potrivit informațiilor preliminare prezentate sâmbătă de Poliție, membrii grupului ar fi urmărit să obțină „beneficii financiare și organizarea unor acțiuni violente, inclusiv distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor publice și civile".
Conturi false pe TikTok, Facebook și Telegram, folosite pentru mobilizarea tinerilor
Anchetatorii susțin că activitatea grupului ar fi început în octombrie 2026. Suspecții ar fi creat mai multe profiluri false pe rețelele sociale TikTok și Facebook, precum și canale pe Telegram. Printre acestea s-ar fi numărat și canalul „ProtestMD", iar unele dintre conturi ar fi fost administrate din afara țării.
Prin intermediul acestor platforme, „ar fi fost mobilizați, în special, tineri din instituțiile de învățământ profesional și superior, pentru a participa la acțiuni de protest care ar fi putut degenera în dezordini în masă".
„Ofițerii INI, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate și procurorii PCCOCS, documentează activitatea unui grup infracțional suspectat de planificarea și pregătirea unor acțiuni ilegale de amploare, orientate spre provocarea dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova", a anunțat Poliția.
Percheziții în Chișinău și în regiunile Centru și Nord
La 23 octombrie 2026, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și cei ai SIS au desfășurat mai multe percheziții simultane în Chișinău, precum și în regiunile Centru și Nord ale Republicii Moldova.
La acțiuni au participat și angajați ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger".
Anchetatorii suspectează folosirea unor metode de manipulare a tinerilor
„În urma acțiunilor desfășurate au fost obținute date care indică implicarea și atragerea tinerilor în activități de instigare, prin metode de manipulare, care ar fi urmărit diminuarea percepției asupra consecințelor acestor acțiuni", a precizat Poliția Republicii Moldova.
În acest moment, persoanele suspectate cooperează cu organele de drept. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați.
Avertismentul Poliției Republicii Moldova privind instigarea la violență
„Poliția avertizează cetățenii să nu se lase manipulați de persoane necunoscute sau de mesaje care îndeamnă la violență și acțiuni ilegale.
Participarea la acțiuni de instigare la violență sau distrugere a bunurilor atrage răspundere juridică, inclusiv penală.
Îndemnăm cetățenii să manifeste prudență și să verifice informațiile înainte de a le distribui sau de a da curs unor apeluri care pot pune în pericol ordinea publică și siguranța oamenilor", a transmis instituția.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
„Noapte înstelată", capodopera lui Van Gogh, ascunde un mister vechi de peste un secol. Ce au descoperit cercetătorii
Cercetatorii cred ca au reușit sa identifice cu exactitate cerul nocturn reprezentat in celebrul tablou „Noapte in ...
-
O studentă a abandonat facultatea după ce a fost violată de două ori de Alexandru Toader. Alte șase victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Șapte femei sunt victime in dosarul in care Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel Toader, este acuzat de fapt ...
-
Florian Coldea devine patron unic la Strategic Assets după plecarea generalului Dumitru Cocoru. Firma are o marjă de profit de 48% cu doar 2 angajați
Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul in rezerva Florian Coldea, a devenit proprietarul exclusiv al compani ...
-
Controversat om de afaceri bulgar, executat cu un glonț în cap în propria casă. Poliția a prins deja trei suspecți. Care ar fi fost motivul asasinatului
Controversatul fost europarlamentar și om de afaceri bulgar Slavi Binev a fost impușcat mortal in propria locuința din d ...
-
Un bărbat a murit în timp ce se afla la funeraliile unui prieten. Ce s-a întâmplat când a mers să viziteze mormântul tatălui său
Un barbat in varsta de 48 de ani din Brazilia și-a pierdut viața intr-un mod cu totul neobișnuit, chiar in timpul ceremo ...
-
Un bărbat și o femeie din Capitală, acuzați că au răpit doi nou-născuți. Cine este mama copiilor
Un cuplu de romani care traia in Italia a vrut sa ia gemenii unei femei de cetațenie indoneziana, pe care o angajasera s ...
-
Alexandru Toader folosea notele și examenele ca monedă de schimb pentru abordarea și constrângerea studentelor
Lectorul Alexandru Florin Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 ...
-
Agenți AI care intră singuri în rețele, se copiază de pe un device pe altul, „neutralizează" ținte și se autodistrug
Comandamentul cibernetic al Armatei SUA dezvolta un proiect aproape SF: agenți AI care intra singuri in rețele, se copia ...
-
Experții avertizează asupra unei crize globale de securitate cibernetică: inteligența artificială descoperă vulnerabilități mai repede decât pot fi remediate
Liderii unor companii importante din industria tehnologiei avertizeaza ca inteligența artificiala (AI) ar putea declanșa ...
-
Reacția fostului ministru al Justiției Tudorel Toader după arestarea fiului său pentru viol VIDEO
Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a avut sambata, 24 octombrie, o scurta reacție dupa ce fiul sau, Alexandru, ...
-
Zeci de familii evacuate după ce un bloc cu "bulină roșie" e în pericol de prăbușire în București. A apărut o fisură uriașă între două scări
O crapatura foarte mare aparuta intre doua scari, de la etajul 5 la 8, a dus la evacuarea preventiva a locatarilor unui ...
-
Proiectul Chrysalis uimește lumea științifică: O comunitate întreagă va trăi și va muri pe o navă-lume lungă de 58.000 de metri
O nava lunga de 58.000 de metri ar putea porni intr-o zi spre cea mai apropiata exoplaneta, iar la bordul ei ar urma sa ...
-
Care sunt calculele reale pentru Europa tinand cont ca epidemia de Ebola se extinde tot mai mult în lume. Nu există în prezent vaccinuri sau tratamente specifice
Epidemia de Ebola provocata de virusul Bundibugyo, care afecteaza Republica Democratica Congo (RDC), s-a extins in Kenya ...
-
Lista măsurilor luate de Guvern, după ultimele incidente violente din școli: tot sistemul e vizat
Guvernul anunta, vineri, masurile care au fost decise in urma sedintei de lucru pentru siguranta in scoli, prin acestea ...
-
Credit de Black Friday: ce trebuie să verifici înainte să aplici
Perioada de Black Friday este asociata, in mod tradițional, cu cele mai mari reduceri din an la o gama larga de produse ...
-
Un laborator de cercetare i-a administrat unui pacient un super-virus conceput cu inteligența artificiala care distruge ultra-bacterii
Un laborator de cercetare in domeniul inteligenței artificiale din Statele Unite i-a administrat unui pacient un virus c ...
-
Copil de 1 an, împușcat mortal de un polițist, în SUA. Verdictul procurorului
Înca un caz terifiant privind utilizarea armelor de foc, in SUA: un copil de un an a fost impușcat mortal de un po ...
-
Judecătorii nu ajung la un acord în dosarul lui Călin Georgescu: Un al treilea magistrat intră în complet. Fanii lui au blocat circulația. Au intervenit jandarmii!
Calin Georgescu mai așteapta decizia care stabilește daca ramane in Arestul Central sau poate merge in arest la domicili ...
-
Florile lui octombrie: ce e în sezon și de ce toamna are unele dintre cele mai bogate buchete ale anului
Octombrie aduce impreuna ultimele flori de gradina, varietați cultivate pentru sezonul rece și materiale decorative care ...
-
Cum arată o rutină de îngrijire realistă pentru cineva care nu are timp dimineața
Diminețile nu seamana intotdeauna cu rutinele impecabile pe care le vezi pe rețelele sociale. Uneori mai amani alarma ca ...
-
Inteligența Artificială a ajuns la concluzia că sunt 60% șanse ca sufletul să existe și să supravietuiască morții. Analiza exclude dogmele religioase in favoarea argumentelor
Analiza posibilitații ca o forma de conștiința sau „suflet" sa supraviețuiasca morții biologice reprezinta una din ...
-
Scenă incredibilă la Pentagon: Pete Hegseth a vrut globul lui Eisenhower însă angajații l-au spart pe drum
Un incident ciudat s-a produs la Pentagon, dupa ce secretarul Apararii, Pete Hegseth, a vrut sa aiba in biroul sau un gl ...
-
Călin Georgescu a păstrat tăcerea la audierea în noul dosar penal, al cincilea deschis pe numele fostului candidat la președinție
Polițiștii din Ilfov au mers joi, 22 octombrie, la Arestul Central pentru a-l audia pe Calin Georgescu in noul dosar pen ...
-
Secretul ADN-ului a fost în fine descifrat: Descoperirea care ar putea rescrie istoria vieții pe Pământ
Oamenii de știința ar putea fi mai aproape de a explica unul dintre misterele evoluției materialului genetic: de ce ADN- ...
-
Un român a devenit victima unei capcane amoroase pusă la cale de ruși: A ajuns după gratii, acuzat de spionaj pentru Ucraina
Un videoclip publicat de serviciile de securitate FSB din Rusia il surprind pe un roman din Anglia, in momentul in care ...
-
O femeie a venit din Bulgaria și a lăsat 45.000 de euro lângă tomberoane, în Craiova. Credea că destructurează o rețea de escroci bancari
O femeie de 64 de ani din Bulgaria a ramas fara economiile de 45.000 de euro dupa ce a fost convinsa de escroci sa calat ...
-
Elevul care și-a înjunghiat profesoara a publicat un manifest. În cele 60 de pagini își exprima ura și spunea că vrea să atace „orice persoană care nu e albă"
Elevul de 13 ani din Bistrița care și-a injunghiat profesoara de matematica ar fi pregatit atacul timp de opt luni și a ...
-
Protest inedit: Un bărbat și-a urcat mașina pe acoperișul casei după ce a rămas fără permis. A pus și un manechin îmbrăcat în uniformă de polițist
Un barbat din comuna Pecineaga, județul Constanța, și-a urcat mașina pe acoperișul casei dupa ce a ramas fara permis. La ...
-
Rețeaua sub protecția lui Ilie Bolojan: Se strânge lațul în jurul samsarilor imobiliari favorizați de Primăria Oradea
Redacția ziarului nostru a intrat in posesia unor documente care dovedesc faptul ca procurorii Parchetului de pe langa J ...
-
NATO ia o decizie strategică în privința Ucrainei: Alianța își pune sistemul de achiziții militare la dispoziția Kievului
NATO va permite Ucrainei sa achizitioneze armament, munitie si echipamente militare prin NSPA, agentia centralizata de a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu