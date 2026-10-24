Se punea la cale un război civil în Republica Moldova: Tinerii erau mobilizați prin rețelele sociale pentru a provoca proteste violente

Poliția, SIS și procurorii din Republica Moldova au făcut percheziții în mai multe regiuni, într-un dosar în care un grup este suspectat că ar fi încercat să mobilizeze tineri prin rețelele sociale pentru a provoca proteste violente.

Poliția Republicii Moldova, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și procurorii PCCOCS investighează un grup suspectat că ar fi pregătit acțiuni ilegale, cu scopul de a provoca dezordini în masă.

Potrivit informațiilor preliminare prezentate sâmbătă de Poliție, membrii grupului ar fi urmărit să obțină „beneficii financiare și organizarea unor acțiuni violente, inclusiv distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor publice și civile".

Conturi false pe TikTok, Facebook și Telegram, folosite pentru mobilizarea tinerilor

Anchetatorii susțin că activitatea grupului ar fi început în octombrie 2026. Suspecții ar fi creat mai multe profiluri false pe rețelele sociale TikTok și Facebook, precum și canale pe Telegram. Printre acestea s-ar fi numărat și canalul „ProtestMD", iar unele dintre conturi ar fi fost administrate din afara țării.

Prin intermediul acestor platforme, „ar fi fost mobilizați, în special, tineri din instituțiile de învățământ profesional și superior, pentru a participa la acțiuni de protest care ar fi putut degenera în dezordini în masă".

„Ofițerii INI, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate și procurorii PCCOCS, documentează activitatea unui grup infracțional suspectat de planificarea și pregătirea unor acțiuni ilegale de amploare, orientate spre provocarea dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova", a anunțat Poliția.

Percheziții în Chișinău și în regiunile Centru și Nord

La 23 octombrie 2026, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și cei ai SIS au desfășurat mai multe percheziții simultane în Chișinău, precum și în regiunile Centru și Nord ale Republicii Moldova.

La acțiuni au participat și angajați ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger".

Anchetatorii suspectează folosirea unor metode de manipulare a tinerilor

„În urma acțiunilor desfășurate au fost obținute date care indică implicarea și atragerea tinerilor în activități de instigare, prin metode de manipulare, care ar fi urmărit diminuarea percepției asupra consecințelor acestor acțiuni", a precizat Poliția Republicii Moldova.

În acest moment, persoanele suspectate cooperează cu organele de drept. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați.

Avertismentul Poliției Republicii Moldova privind instigarea la violență

„Poliția avertizează cetățenii să nu se lase manipulați de persoane necunoscute sau de mesaje care îndeamnă la violență și acțiuni ilegale.

Participarea la acțiuni de instigare la violență sau distrugere a bunurilor atrage răspundere juridică, inclusiv penală.

Îndemnăm cetățenii să manifeste prudență și să verifice informațiile înainte de a le distribui sau de a da curs unor apeluri care pot pune în pericol ordinea publică și siguranța oamenilor", a transmis instituția.