Serviciile secrete de la Chișinău confirmă informațiile despre planul de distrugere a Republicii Moldova

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova confirmă recepționarea informațiilor Ucrainei cu privire la planul Rusiei privind distrugerea Republicii Moldova, așa cum a declarat, joi, preşedintele Volodimir Zelenski.

„Urmare a declarațiilor Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Serviciul de Informații și Securitate confirmă recepționarea informațiilor respective de la partenerii noștri ucraineni. În același timp, menționăm că SIS desfășoară măsuri operative pentru elucidarea tentativelor de destabilizare a situației în țară și cooperează strâns cu serviciile de informații partenere", potrivit unui comunicat de presă.

În acest context, SIS adaugă că atât din informațiile prezentate de partenerii ucraineni, cât și în urma activității operative a Serviciului, „au fost identificate activități subversive cu scopul subminării statului Republica Moldova, de destabilizare și de încălcare a ordinii publice".

„În acest moment, nu putem oferi mai multe detalii, deoarece există riscul de periclitare a diverselor activități operaționale aflate în desfășurare. Asigurăm cetățenii Republicii Moldova că toate instituțiile statului lucrează în plină capacitate și nu vor permite realizarea acestor provocări", se menționează în finalul comunicatului Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova.

Plan de distrugere

Prezent la summitul special al Consiliului European, aflat în curs la Bruxelles, Volodimir Zelenski a afirmat joi că a informat-o recent pe preşedintele Maia Sandu despre un presupus plan al Rusiei de "distrugere" a Republicii Moldova. "Am informat-o că am interceptat planul de distrugere a Republicii Moldova de către serviciile ruse", a declarat Zelenski, conform traducerii, potrivit agenţiei The Associated Press.

Informaţiile arătau "cine, când şi cum" ar acţiona în cadrul planului de "perturbare a democraţiei din Republica Moldova şi de preluare a controlului asupra Republicii Moldova", a subliniat Zelenski, susţinând că planul este asemănător cu cel de ocupare a Ucrainei. Zelenski a precizat însă că nu ştie dacă Moscova a ordonat sau nu aplicarea planului.