Solicitare in instanta de la Iași: O femeie le-a cerut judecatorilor sa-l mute in alta camera pe sotul gelos!

O femeie din Iasi, care sustinea ca a fost amenintata cu moartea de sotul ei, a cerut ordin de protectie impotriva acestuia. Femeia voia doar ca acesta sa doarma in cealalta camera. Astfel, a doua zi si-a retras plangerea.

Singurii care au castigat din exercitarea de catre acestea a dreptului de acces la justitie au fost avocatii din oficiu, platiti de stat. Acestia vor incasa cate 500 de lei. La sfarsitul anului trecut, un satean din Parcovaci a plecat la munca in Marea Britanie si s-a intors dupa doar trei saptamani. Intrucat a avut impresia ca sotia nu-l intampina bine, a devenit gelos, cerandu-i nevestei sa mearga la biserica pentru a jura ca nu umbla cu alti barbati. Femeia a afirmat ulterior ca sotul o amenintase ca o omoara si apoi da foc la casa, cerand emiterea unui ordin de protectie.

In instanta insa, declaratiile femeii au fost contradictorii. Mai mult, ea a precizat ca nu doreste evacuarea sotului din casa, ci doar ca acesta sa ramana in "partea veche" a casei, in fond fiind vorba de o camera a aceleiasi locuinte. Judecatorii au constatat insa ca niciuna dintre acuzele femeii la adresa sotului nu a putut fi probata, nefiind constatata nici macar violenta verbala. In plus, daca sotii ar continua sa locuiasca in aceeasi casa, ordinul de protectie ar fi inutil. Ca urmare, judecatorii din Harlau au decis respingerea cererii depuse de femeie.