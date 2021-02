Sorin Ovidiu Vîntu și campania de vaccinare: "E o tâmpenie asta să fie vaccinați întâi bătrânii! Nu cred in toata isteria asta"

Fostul om de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu și-a exprimat nemulțumirea față de organizarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 în România. Aflat în Turcia, unde urmează mai multe tratamente, el este de părere că tinerii ar fi trebuit să fie cei vaccinați pritnre primii.

"Nu cred în toată isteria asta, așa cum am spus de la bun început. E o manipulare uriașă la nivel mondial. Mor oameni. De acord. Există o mică boală. O mare boală. Omoară niște oameni, dar nici pe departe nu e de natură să provoace isteria asta. Nu sunt suficiente vaccinuri? Presupunând că ele ar avea vreun efect, ce tâmpenie e asta, să fie vaccinați întâi bătrânii. Statul român are grijă să salveze întâi bătrânii. Presupunând că ar funcționa. În loc să salveze întâi copiii, tinerii, cei care construiesc viitorul acestei țări. Bătrânii știu să se protejeze și singuri. E o mare, mare greșeală să nu fie vaccinați întâi copiii, tinerii și apoi restul lumii. Am văzut niște spitale pentru că fac un turism medical la Istanbul. Capital privat și capital de stat. Oamenii de afaceri de aici au băgat bani și au făcut spitale. Au educat medicii, i-au trimis în străinătate la perfecționare. Și aici se investesc sume imense în sănătatea oamenilor. În România, la noi acasă, nu avem căldură în spitale și luăm foc pentru că încercăm să ne încălzim folosind tot felul de instalații. Generație, dacă nu dăm de pământ cu actuala clasă politică, noi, voi, nu o să avem niciun viitor", a declarat Sorin Ovidiu Vântu.