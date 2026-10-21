Studiul a 1.600 de cazuri de reîncarnare a găsit o corelație ciudată în rapoartele de investigare. E o confirmare a vieților multiple?!

Un nou studiu care analizează rapoartele despre revendicările de reîncarnare susține că a găsit o corelație ciudată între modul de moarte al unei persoane și așa-zisa „renaștere" a unei persoane care își amintește într-un fel această „viață anterioară".

În 1988, psihologul N.K. Chadha și psihiatrul Ian Stevenson au efectuat un mic studiu asupra rapoartelor de reîncarnare, concentrându-se pe cauza morții „persoanei anterioare" (PP), sau persoana din care se pretinde că o a doua persoană este reîncarnată, scrie iflscience.com

Primul studiu

Examinând un grup de „326 de cazuri sugestive de reîncarnare", echipa a susținut că a descoperit că, în cazul în care moartea presupusei „persoană anterioară" a fost violentă, timpul până la o „reîncarnare" revendicată a fost mai scurt decât dacă moartea respectiă ar fi fost naturală.

„Efectul a fost găsit în toate culturile studiate, dar a atins semnificația statistică doar într-o cultură individuală (India) și pentru grupul luat în ansamblu," a scris echipa în studiul lor. Vârsta subiectului când vorbește pentru prima dată despre viața anterioară a fost, de asemenea, găsită semnificativ mai mică în cazul morții violente (comparativ cu moartea naturală).

„Noi înșine nu putem gândi la nicio ipoteză normală plauzibilă care să explice datele noastre privind perioada de intermisie, așa că o interpretăm provizoriu ca însemnând că, dacă reîncarnarea are loc, persoanele care mor violent tind să se reîncarneze mai repede decât cele care mor natural," a scris acea echipă în lucrarea lor, de exemplu, clarificând că aceasta este doar în cazul în care reîncarnarea are loc.

„Aceasta se aliniază cu tradițiile hinduismului, conform cărora fiecare acțiune din viețile noastre, atât a corpului, cât și a minții, este stocată sub formă de Samskara sau impresie în mințile noastre. Dorurile persistă după moarte la fel de intens ca înainte și, în cele din urmă, duc la o nouă naștere."

Desigur, ai putea să te întrebi de ce acest efect ar atinge semnificația statistică doar într-o singură țară și să te întrebi de ce reîncarnarea pare să respecte granițele Sri Lankăi și nu livrează persoanele care au murit prin violență în numărul observat în alte părți.

Dar, pe scurt, a fost un studiu destul de mic, iar cu atât de multe variabile în modul în care aceste „cazuri" sunt colectate și raportate, nu vă spune prea multe. După cum explică echipa, este destul de dificil să elimini transferul de informații între familii și comunități, așa că tot ce sunt acestea sunt documente ale unor afirmații, nu ale unor cazuri confirmate.

Noi investigații

Acum, o nouă echipă de la Divizia de Studii Perceptuale a Universității din Virginia a încercat să investigheze acest efect pretins, pentru a vedea dacă se menține într-un set de date mai mare.

Echipa a analizat o bază de date cu rapoarte întocmite de Divizia de Studii Perceptuale, care cuprinde 2.254 de cazuri, 74% dintre acestea fiind considerate de investigatori ca având detalii ale unei „vieți anterioare" furnizate de persoana presupus reîncarnată care se potriveau cu detaliile unei alte persoane decedate anterior.

Aceasta include o mulțime de detalii despre variabilele din cazuri, cum ar fi modul în care a murit presupusul PP, informații despre dacă presupusul copil reîncarnat a fost alimentat cu detalii despre PP de către familie sau în timpul investigației, precum și câte detalii a furnizat „reîncarnatul" pe care investigatorii le-au considerat „corespunzătoare" cu un PP.

Efect semnificativ

„Existase un raport publicat anterior care sugera o relație între moartea violentă și un interval mai scurt între moarte și naștere," a declarat autorul principal Saeedeh Sadeghi, PhD, într-un comunicat.

„Am vrut să testăm acea relație mai sistematic și să vedem dacă poate fi explicată prin influențe culturale sau psihologice." Spre surprinderea noastră, relația era încă prezentă când am testat-o într-un număr mult mai mare de cazuri, iar factorii sociali și psihologici pe care i-am examinat nu au reușit să o explice.

Efectul pe care l-au găsit a fost statistic semnificativ. Echipa a descoperit că timpul mediu între moarte și reîncarnarea pretinsă era de 16 luni, dar în cazul deceselor neașteptate, timpul de întoarcere la activitățile umane ar putea fi redus cu 40%.

Cu toate acestea, echipa subliniază că asocierea a fost mică, reprezentând aproximativ 2-3 procente din variația timpului de „pauză" între moarte și presupusa reîncarnare. „Aceasta este cea mai mare studiu sistematic de până acum asupra tiparelor temporale în amintirile raportate ale vieților anterioare," a adăugat Sadeghi.

Cazurile individuale pot lăsa loc pentru diferite interpretări, dar tiparele din multe cazuri sunt mult mai greu de explicat ca exagerări, fantezii sau fabricări. Interesant, echipa a descoperit că acest efect exista în continuare chiar și atunci când copilul implicat nu făcea nicio afirmație despre amintirea morții sale.

Deci, asta confirmă reîncarnarea?

Nu. Merită să subliniem cu adevărat că acestea nu sunt cazuri clare de oameni care sunt evident reîncarnări ale altcuiva. Posibilitatea transferului de informații în cadrul și între comunități este extrem de dificil de exclus și oferă o explicație mult mai plauzibilă decât reîncarnarea în multe cazuri, în timp ce nu poți exclude cu adevărat prejudecățile, oricât de mult ai încerca.

În plus, există problema că o persoană care pretinde că a fost reîncarnată ar putea oferi câteva detalii, iar cu atâtea decese din care să alegi, poți selecta ulterior persoana care pare cea mai similară.

Știrile despre morți violente circulă mai repede decât cele despre morți naturale, iar acest lucru ar putea fi cu siguranță un factor care complică situația. Dacă informațiile despre această persoană ajung apoi la reclamant, de exemplu prin intermediul familiei sale, atunci ți-ai dublat problemele de investigație.

Ce putem concluziona din asta? La fel ca în primul studiu, îți pui multă încredere în ceea ce investigatorii au considerat a fi o potrivire plauzibilă între presupusele „persoane părinte" și cei presupus "reîncarnati". Aceste cazuri sunt destul de neclare, cu multe posibilități de contaminare a memoriei și alte explicații plauzibile care nu necesită reîncarnare.

Știm că asta sună deranjant pentru persoanele care vor să creadă în reîncarnare, dar, după cum clarifică cercetătorii, dovezile științifice de aici nu sunt suficient de puternice pentru a face vreo afirmație despre reîncarnare. Cu toate acestea, afirmațiile de acest gen sunt întotdeauna interesante, chiar dacă bănuiești că ceea ce studiază cu adevărat este credințele culturale și transferul de informații în comunități.

„Sperăm că această lucrare îi va încuraja pe cercetători să privească dincolo de cazurile individuale și să se întrebe dacă există tipare mai largi care pot fi testate sistematic," a adăugat Marieta Pehlivanova, doctor în științe. "Mecanismele care stau la baza acestor descoperiri sunt în prezent neclare, dar acest lucru ne oferă și mai multe motive să continuăm să căutăm, să nu întoarcem privirea.", a mai adaugat ea.