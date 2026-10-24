Un bărbat a murit în timp ce se afla la funeraliile unui prieten. Ce s-a întâmplat când a mers să viziteze mormântul tatălui său
Postat la: 24.10.2026 |
Un bărbat în vârstă de 48 de ani din Brazilia și-a pierdut viața într-un mod cu totul neobișnuit, chiar în timpul ceremoniei de înhumare a unui prieten apropiat.
Tragedia a avut loc în momentul în care acesta s-a îndepărtat de grupul de participanți la funeralii și s-a deplasat către mormântul tatălui său, unde a decis să se așeze pe placa de beton care acoperea groapa. Structura din ciment a cedat instantaneu sub greutatea sa, provocând prăbușirea bărbatului în cavoul familial, conform datelor publicate de publicația New York Post.
Zgomotul puternic provocat de ruperea plăcii i-a alertat imediat pe oamenii prezenți la cealaltă înmormântare, care au sunat de urgență la serviciile de salvare. Echipajele de intervenție sosite la fața locului au demarat procedurile de extragere din groapa funerară, însă au fost nevoite să declare decesul victimei, care suferise leziuni incompatibile cu viața în urma căderii bruște.
Anchetă oficială și apelul autorităților înainte de Ziua Morților
Înainte de a merge spre locul de veci al părintelui său, bărbatul își lăsase motocicleta și casca de protecție chiar lângă mormântul prietenului pe care venise să îl conducă pe ultimul drum. Poliția locală a deschis deja un dosar penal și a demarat o anchetă extinsă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările tehnice și dinamica în care s-a produs acest grav accident.
Evenimentul a determinat o reacție din partea administrației municipale, care a transmis condoleanțe publice rudelor îndoliate. În același timp, oficialii locali au lansat un apel ferm către populație pentru a manifesta o atenție sporită la vizitarea cimitirelor, având în vedere apropierea Zilei Morților, perioadă calendaristică în care se înregistrează în mod tradițional un aflux masiv de vizitatori.
Reprezentanții primăriei au ținut să reamintească public faptul că obligația legală privind întreținerea, consolidarea și reparațiile periodice ale structurilor funerare revine exclusiv familiilor care dețin concesiunea acelor locuri de veci.
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