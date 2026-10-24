Un bărbat și o femeie din Capitală, acuzați că au răpit doi nou-născuți. Cine este mama copiilor
Postat la: 24.10.2026 |
Un cuplu de români care trăia în Italia a vrut să ia gemenii unei femei de cetățenie indoneziană, pe care o angajaseră să-i ajute la menaj și cu fiica lor minoră. Autoritățile din Italia au demarat o anchetă, iar femeia a fost plasată într-un centru de asistență.
Cei doi au amenințat-o și au manipulat-o, astfel încât au determinat-o să fugă cu copiii din centru și să vină în România. În iulie anul trecut, i-au răpit copiii, pe care i-au ținut timp de 24 de zile. Cuplul, fiica lor minoră și gemenii au trăit într-o mașină până când au fost depistați de anchetatori. Copiii au fost predați mamei, iar cei doi și-a recunoscut faptele, fiind condamnați la închisoare.
"La data de 20.10.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu doi inculpați, aflați în stare de arest preventiv, fiind stabilite pedepsele rezultante de 4 ani și 4 luni în cazul inculpatei M.F. și de 3 ani și 4 luni în cazul inculpatului G.D.S., cu executare în regim de detenție. Ambii inculpați au fost cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal", anunță procurorii.
Potrivit acestora, în iulie anul trecut, cuplul, care trăia în Italia, a primit în locuința lor o femeie de cetățenie indoneziană, pentru a-i ajuta cu menajul, dar și cu îngrijirea fiicei lor minore.
"Când inculpații au aflat că victima era însărcinată cu gemeni, au încercat să o determine pe aceasta să le dea lor copiii pentru a-i crește, încercând chiar să declare fictiv că ar fi părinții lor biologici. Însă, când au realizat că victima nu dorește să se separe de cei doi nou-născuți, dar și că autoritățile străine au demarat o anchetă, inculpata M.F. a recurs la numeroase tehnici de manipulare, între care izolarea victimei de apropiați, apelul la credința sa catolică, inventarea unor personaje fictive și simularea unor pericole iminente, context în care victima a fost determinată să fugă din centrul de asistență în care fusese plasată de autoritățile italiene, să treacă fraudulos frontiera în România și să locuiască împreună cu inculpații la diferite adrese din București", precizează procurorii.
În zorii zilei de 02.07.2026, inculpata a determinat-o pe victimă să îi scoată pe cei doi nou-născuți în fața locuinței, sub pretextul că aceștia vor fi preluați de misionari ai Bisericii Catolice și duși la Vatican, urmând ca ulterior să fie dusă și ea acolo.
"În acest context, inculpatul G.D.S., având fața acoperită, i-a preluat pe cei doi nou-născuți, în vârstă de 5 luni la acel moment și, împreună cu inculpata M.F., au plecat cu cei doi nou-născuți, făcând-o pe victimă să creadă că au decedat. Timp de 24 de zile, ambii inculpați, unul dintre ei fiind inclusiv dependent de droguri, au ținut cei doi bebeluși în captivitate, împreună și cu fiica lor biologică, dormind într-un autoturism și câștigându-și traiul din cerșit și comiterea de furturi, fiind depistați de lucrătorii de poliție la data de 25.07.2026", se mai arartă în comunicatul Parchetului.
Procurorii precizează că ambii nou-născuți au fost salvați și înapoiați mamei lor. Acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise Judecătoriei Sectorului 5 București.
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