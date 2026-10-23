Un laborator de cercetare i-a administrat unui pacient un super-virus conceput cu inteligența artificiala care distruge ultra-bacterii

Un laborator de cercetare în domeniul inteligenței artificiale din Statele Unite i-a administrat unui pacient un virus conceput special, bazat pe inteligență artificială, ca o potențială soluție scalabilă pentru combaterea superbacteriilor rezistente la antibiotice.

Laboratorul de inteligență artificială din California a anunțat tratamentul marți, dar acesta este în așteptarea analizei științifice. Dacă va fi verificat, tratamentul, numit Omnii-1, ar putea marca prima dată când bacteriofagi proiectați de inteligență artificială au fost administrați unui pacient uman, notează The Independent.

Acești bacteriofagi sunt virusuri care infectează în mod specific bacteriile. Se preconizează că superbacteriile rezistente la antibiotice vor cauza aproape 40 de milioane de decese până în 2050. În cadrul abordărilor actuale de tratament cu bacteriofagi pentru infecțiile bacteriene, cercetătorii întreprind o căutare consumatoare de timp în vaste colecții de fagi din mediu pentru a găsi unul care se potrivește cu infecția specifică a unui pacient.

Fagii ucid bacteriile printr-un proces în mai mulți pași în care virusul se leagă mai întâi de molecule receptori specifice de pe suprafața bacteriei țintă. Legarea inițială a virusului de bacterii este foarte specifică, deoarece un anumit fag vizează doar anumite tulpini sau specii de bacterii. Această specificitate este un avantaj crucial al terapiei cu fagi, care cruță microbii intestinali benefici care tind să fie afectați de antibioticele cu spectru larg.

Laboratorul din California susține că abordarea bazată pe inteligență artificială poate duce la generarea rapidă, la cerere, de fagi care să îndeplinească cerințele pacienților, accelerând calendarul tratamentului. „Această etapă importantă marchează un pas timpuriu către transpunerea proiectării genomului ghidat de inteligența artificială în terapii personalizate", se arată în comunicatul transmis.

Startup-ul a susținut că modelul său de inteligență artificială este antrenat pe diverse secvențe genomice și genomuri de fagi, precum și pe date despre interacțiunile fag-gazdă măsurate anterior. Inteligența artificială ar putea identifica și proiecta fagi candidați pentru cerințe terapeutice specifice. Laboratorul a transmis că modelele sale Omnii-1 au fost sintetizate și administrate unui pacient uman cu o infecție rezistentă la antibiotice, care mai avea foarte puține opțiuni medicale.