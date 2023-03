Un om a murit in boxa acuzatilor intr-o balta de urina in fata judecatorilor unde a fost adus impotriva vointei lui si a starii foarte grave de sanatate!

Cati oameni trebuie sa mai moara pana cand judecatorii vor intelege ca nu sunt Dumnezei pe pamant si ca nu pot decide cine moare si cine traieste? Cati oameni trebuie sa mai moara in puscarie sau chiar in sala de judecata, in fata judecatorilor, cu catusele la maini, pentru a se intelege ca Justitia se face pentru oameni si nu „chiar de-ar fi sa piara lumea"?, se intreabă luju.ro

In ciuda nenumaratelor reforme din justitie din ultimele doua decenii si mai ales in pofida valului de condamnari ale Romaniei la CEDO, inchisorile autohtone continua sa fie adevarate lagare de exterminare. Cel mai recent caz este cel al fostului campion de box Rudel Obreja, care a murit dupa o suferinta cumplita, fiind privat de tratament de specialitate in penitenciar si lasat in libertate pentru a se trata doar cand a fost prea tarziu.

Pentru astfel de drame, in care oamenii mor in puscarii doar pentru ca „s-a facut dreptate" (desi ne amintim ca in cazul lui Rudel Obreja „dreptatea" s-a impartit cu nesocotirea de care judecatorii ICCJ a Deciziei CCR nr. 358/2022), instanta suprema trebuie sa-si schimbe lozinca de la intrare: din „Fiat Justitia Pereat Mundus" („Sa se faca justitie, chiar de-ar pieri lumea") (foto 5) in „Justitie pentru Oameni". Aceasta este solicitarea avocatului Alexandru Morarescu, formulata intr-un memoriu adresat presedintei ICCJ Corina Corbu si depus joi, 16 martie 2023, la Inalta Curte.

Maestrul Morarescu isi justifica demersul invocand mai multe cazuri de romani morti din pricina lipsei de asistenta medicala in arest sau in penitenciar - incepand chiar cu Rudel Obreja. Si nu doar persoane publice, ci si doua cazuri ale unor oameni obisnuiti (asa-numitii „detinuti de drept comun", spre a fi deosebiti de „trofeele" DNA).

In primul rand, este vorba despre Dinu Damaschin (foto 1 si 2), mort chiar in sala de judecata, in fata magistratilor, in timp ce era judecat pentru proxenetism. Aflat in greva foamei de circa doua luni (in semn de protest pentru faptul ca fusese arestat), Damaschin efectiv a murit in boxa acuzatilor, in timpul procesului, decesul fiind constatat abia cand sub cadavru se formase o balta de urina.

