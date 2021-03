Un puternic cutremur a lovit Grecia. Seismul de 6,3 grade a fost resimtit in toata regiunea Balcanilor inclusiv Romania

Un cutremur extrem de puternic s-a produs miercuri, 3 martie, in Grecia. Seismul a fost inregistrat in jurul orei 12.15. Potrivit informatiilor preliminare, seismul a avut o magnitudine de 6,3 grade si a afectat in principal Grecia continentala, arata AP.

Alte surse indica faptul ca seismul ar fi avut o magnitudine de 6,9 grade. Epicentrul a fost la 22 de kilometri nord-vest de localitatea Larisa si la aproximativ 400 de kilometri distanta de Atena. Potrivit Daily Mail, seismul a fost resimtit puternic in capitala Greciei. Localnicii din Atena au iesit pe strazi imediat dupa seismul puternic. Acelasi lucru s-a intamplat si in orasul Larisa. Cutremurul a fost resimtit in toata regiunea Balcanilor, inclusiv in sudul extrem al Romaniei. Unii comentatori pun cutremurul puternic pe seama eruptiei vulcanului Etna petrecuta pe data de 28 februarie.