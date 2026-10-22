Un român a devenit victima unei capcane amoroase pusă la cale de ruși: A ajuns după gratii, acuzat de spionaj pentru Ucraina
Postat la: 22.10.2026 |
Un videoclip publicat de serviciile de securitate FSB din Rusia îl surprind pe un român din Anglia, în momentul în care este pus la pământ și arestat de agenți.
Videoclipul, difuzat de serviciul de securitate rus FSB și publicat de mass-media de stat, pretinde că arată arestarea lui Kercso, în vârstă de 23 de ani, un cetățean român care a crescut în Anglia și a fost condamnat la începutul acestui an la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei, potrivit Reuters.
Publiicația citată afirmă că nu a reușit să verifice toate probele din dosarul lui Kercso. Ceea ce este însă clar este că înregistrarea video a arestării nu este ceea ce pretinde a fi. Analiza efectuată de Reuters asupra înregistrării video și a dosarelor judiciare privind detenția sa arată că, la momentul realizării acesteia, el se afla deja de câteva luni în custodia autorităților ruse.
Acesta a fost filmat într-un parc din Rusia, în orașul Sochi, situat în sudul țării. Totuși, arestarea lui Kercso a fost anunțată pentru prima dată în altă parte, de către separatiștii pro-ruși de dincolo de graniță, din Abhazia, o regiune separatistă a Georgiei vecine, care au difuzat propria înregistrare video cu acesta aflat în custodia lor cu o zi înainte ca el să apară pentru prima dată într-un tribunal rus.
FSB nu a răspuns la solicitările de comentarii referitoare la acest articol, inclusiv la întrebarea de ce ar publica o înregistrare video care prezintă presupusa arestare a unui suspect care se afla deja în arest.
Solicitări de comentarii au fost trimise și agenției de securitate SGB a separatiștilor abhazieni, ambasadei Rusiei la Londra, precum și ministerelor de externe din România și Ucraina. Niciuna dintre acestea nu a răspuns.
Pentru familia lui Kercso, care susține că acesta a fost ademenit în Georgia, pentru a avea o relație amoroasă cu o femeie pe care o cunoscuse online, înregistrarea video a FSB cu o arestare înscenată nu este decât o altă întorsătură bizară într-o poveste care i-a îngrijorat încă de la început. El speră să depună un recurs împotriva condamnării sale.
„I-am spus să nu se ducă acolo pentru că este foarte periculos, pentru că acolo este război. Dar el nu m-a ascultat niciodată", a declarat mama sa, Julia Kercso, pentru Reuters.
La sfârșitul anului 2023, Kercso locuia în orașul englez Reading, la vest de Londra, și lucra pentru o companie care reciclează echipamente electronice, când a intrat pentru prima dată în contact online cu o femeie pe nume Valeria.
Ea era din Abhazia, o fâșie pitorească de pe coasta muntoasă a Georgiei la Marea Neagră, care se află în mâinile separatiștilor încă de la începutul anilor 1990.
Între cei doi s-a înfiripat o poveste de dragoste online, iar iar familia lui spune că a călătorit prin Turcia în august 2024 pentru a o întâlni.
Reuters a obținut datele de contact ale Valeriei de la familie, dar nu a primit un răspuns la solicitările trimise acesteia pentru a obține un comentariu.
Conform relatărilor lui Kercso către familie, cei doi s-au întâlnit la Soci și, după câteva zile, au trecut granița spre Abhazia, unde Kercso a rămas pe tot parcursul toamnei. Însă mama sa a spus că relația s-a deteriorat pe măsură ce el a început să rămână fără bani, iar el le-a spus celor din familie că se va întoarce acasă.
Potrivit unor scrisori trimise familiei chiar de tânăr, el a fost arestat apoi transferat în Rusia. În lunile ulterioare arestului ar fost bătut, ținut în izolare și torturat. Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste acuzații.
La pronunțarea sentinței, FSB a declarat că acesta ar fi transmis, în vara anului 2024, locația sistemelor rusești de apărare aeriană din Sochi către o agenție de informații ucraineană. Un videoclip difuzat de agenție îl arăta mărturisind această acuzație.
„Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, mi-au furat viața fără niciun motiv și au inventat totul", a scris el. A învățat limba rusă în închisoare, îi este foarte dor de familie și visează să se întoarcă acasă.
„Acum știu că venirea aici a fost o greșeală imensă", a spus el. „Am fost orbit de dragoste și nu am văzut semnele de avertizare."
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