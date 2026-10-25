Vânătăile suspecte de pe corpul lui Trump se extind și pe față, alimentând speculațiile privind starea sa de sănătate

Președintele american a fost fotografiat cu o vânătaie la tâmpla stângă, pe lângă cele vizibile de mai mult timp pe mâini. Casa Albă susține că Donald Trump se află într-o stare de sănătate excelentă.

Președintele SUA, Donald Trump, a apărut vineri, 23 octombrie, în public cu o nouă vânătaie la tâmpla stângă, ceea ce a alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate, relatează publicația The Daily Beast.

Semnul se întindea de la nivelul pomeților spre sprânceană și a fost vizibil în fotografiile realizate în timp ce Trump făcea declarații în fața reporterilor, în apropierea Casei Albe, precum și la sosirea sa în Fort Myers, Florida.

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, l-a întâmpinat acolo înaintea unui miting electoral organizat în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial.

Vânătaia nu era vizibilă la tâmpla dreaptă și nu apărea în imaginile realizate joi,22 octombrie, când președintele pleca spre un miting în Iowa.

Trump, în vârstă de 80 de ani, avea, de asemenea, ambele mâini acoperite cu machiaj de culoare bej.

Reacții și speculații pe rețelele sociale

În ultimele luni, președintele american a fost fotografiat în repetate rânduri cu vânătăi neobișnuite pe mâini, pe care a încercat adesea să le ascundă cu un strat vizibil de machiaj.

După apariția imaginilor cu noua vânătaie, Trump a publicat pe platforma sa, Truth Social, un mesaj fără să explice cauza semnului.

„O persoană sănătoasă are o mie de visuri. O persoană bolnavă are unul singur: să se facă bine!", a scris el.

Imaginile au provocat numeroase reacții pe rețelele sociale. „Ce se întâmplă cu vânătaia de lângă ochiul lui Trump?", a întrebat un utilizator al platformei X. Alți comentatori au speculat că președintele ar fi putut suferi o căzătură, însă nu au fost prezentate dovezi care să confirme această ipoteză.

Ce spune Casa Albă

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a declarat pentru The Beast că doar „degenerații care inhalează lipici" ar promova „teorii conspiraționiste fără temei" despre Trump, insistând că acesta „se bucură în continuare de o sănătate excelentă".

Trump și aliații săi au explicat anterior vânătăile de pe mâini prin administrarea de aspirină și prin strângerile frecvente de mână din cadrul întâlnirilor publice.

Potrivit The Daily Beast, însă, modificările de culoare observate pe mâna stângă a președintelui și apariția recentă a vânătăii de pe față au alimentat noi întrebări cu privire la aceste explicații.

Publicația amintește și de îngrijorările exprimate anterior în legătură cu o erupție cutanată pe gâtul lui Trump și cu umflarea gleznelor sale. Unele afecțiuni cardiovasculare pot fi asociate cu asemenea simptome, dar acestea nu sunt suficiente, în sine, pentru a stabili un diagnostic.

The Daily Beast sugerează că apariția vânătăii ar putea fi pusă în contextul programului intens de deplasări al lui Trump, care participă la mitinguri în încercarea de a limita pierderile electorale ale republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului.