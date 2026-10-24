Zeci de familii evacuate după ce un bloc cu "bulină roșie" e în pericol de prăbușire în București. A apărut o fisură uriașă între două scări

O crăpătură foarte mare apărută între două scări, de la etajul 5 la 8, a dus la evacuarea preventivă a locatarilor unui imobil din Sectorul 6 al Capitalei. Construicția este semnalizată pentru risc seismic. Un locatar a sunat la 112.

"Intervenim pe Drumul Taberei nr. 30, Sector 6, București, ca urmare a unui apel realizat prin numărul unic de Urgență, prin care a fost sesizată o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime P+8", transmite ISUBIF.

Imobilul de locuințe colective este semnalizat pentru risc seismic. Din informațiile preliminare scara de bloc este constituită din 36 de apartamente și locuită de 65 de persoane. În momentul de față nu este cert dacă crăpătura a survenit ca urmare a cutremurului din data de 19.10.2026. Având în vedere pericolul la care se pot supune, procedăm la evacuarea preventivă a persoanelor din scara de bloc.

"Intervenim cu Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple ( în vederea asigurării unui spațiu temporar pentru a proteja persoanele evacuate de temperaturile scăzute)", mai transmite ISUBIF. Au fost solicitați în sprijin și inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a realiza o expertiză tehnică.