În contextul acuzațiilor lui Liviu Dragnea la adresa relației dintre jurnalistul Rareș Bogdan și șeful SRI, Eduard Hellvig, consultantul politic Cozmin Gușă i-a dat replica șefului PSD, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV.

Consultatul politic Cozmin Gușă a explicat relația apropiată dintre Rareș Bogdan și Eduard Hellvig. Cei doi au fost colegi în facultate. "Ținta lui Dragnea nu e Rareș Bogdan, dar pentru expresivitate dorește să-și boteze ținta cu nume și prenume. Ținta lui Dragnea a fost în ultimii ani și este și astăzi Realitatea Media, nu doar Realitatea TV și realitatea.net. Am fost practic singura redută care dimineața, la prânz și seara am stat cu lupa pe toate lucrurile în neregulă pe care Dragnea si ai lui le-au făcut.

Dragnea are o atitudine de tip securistic și mereu o să-l vedeți atunci când se uită în sus și compune fraze ajunge în zona serviciilor secrete pentru că este obsedat de aceste servicii secrete. A trăit în mijlocul statului paralel, a bărbierit porcul pentru statul paralel. Că era Maior, că era Coldea, Kovesi au stat împreună acolo mulți ani și greșeala acelora din stat, așa cum era el paralel, a fost că i-au arătat procedurile prin care România poate să fie condusă în nume personal, cum au făcut Coldea și ai săi, și acestui Liviu Dragnea care s-a entuziasmat foarte tare atunci când a văzut că nici nu contează majoritatea parlamentară, nici nu contează președintele țării la un moment dat, atunci în timpul lui Băsescu la al doilea mandat, ci contează informațiile, șantajul cum a făcut acea sugestie cu vacanțele lui Rareș Bogdan și Eduard Hellvig, directorul civil al SRI. Acolo ecuația e simplă și niciodată nu a fost ascunsă, dar el o prezintă într-un fel securistic. Hellvig și Rareș Bogdan au fost colegi de an în facultate. Au făcut facultatea împreună la Cluj, sunt doi ardeleni, unul e din Alba, altul din Sălaj.

Acum vă întreb. Care e problema dacă peste ani, indiferent unde ne duce viața, mai facem vacanțe sau ne întâlnim cu familiile, cu foștii colegi de facultate și nu a fost Academia de SRI, ci facultatea de Științe Politice din Cluj, de la Universitatea Babeș Bolyai. Acum mai mult de 20 de ani, dar el insinuează securistic pentru că Rareș Bogdan s-ar fi întâlnit cu Helvig ar fi ceva în neregulă. Și eu îl cunosc pe Hellvig de peste 20 de ani, nu am făcut vacanțe împreună, dar dacă am fi făcut nu era o chestie inflamantă.

Sigur că Dragnea prezintă în paralel vacanțele pe care Ghiță și Coldea le-ar fi făcut împreună, nici nu știu dacă nu o fi participat la 2-3 dintre ele, care aveau o cu totul o altă conotație: Coldea centra, alții dădeau cu capul. Ghiță plătea facturile de deplasare și toată lumea se simțea bine în condițiile în care situația de atunci era de dictatură a statului paralel.

Asta era ceva inflamant, drept dovadă că acest Coldea a fost obligat să plece după dezvăluirile lui Ghiță, care a avut atuncea un moment de luciditate într-o perioadă în care Coldea voia să șteargă urmele complicității și amiciției între ei trei, adică Coldea, Ghiță și Kovesi, se pregătea să-l aresteze și singura soluție a lui Ghiță a fost să plece din țară pentru că și-a dat seama că nicio autoritate din statul român nu putea să blocheze arestarea lui, din motivul de a nu devoala din libertate, textura relațiilor pe care le avea cu prim adjunct al SRI de atunci, Coldea, sau cu Kovesi, șefa DNA.

"Dragnea vrea să se bată cu noi, îl invităm la bătaie"

Dragnea face acest gen de insinuări pentru că îi este teamă că în această campanie o să vină multe dezvăluiri legate de relația lui cu oameni din fostul SRI. Cum a beneficiat el de această relație, cum i s-a închis dosarul Teldrum, redeschis după plecarea lui de la SRI, afaceri personale, complicități, condamnări sau necondamnări. Și pentru că e complicat pentru Dragnea să se lupte cu Pro România sau cu PNL a găsit o țintă mediatică, singura care a rămas în picioare și este independentă jurnalistic, respectiv Realitatea TV, pentru că pe restul le-a rezolvat într-un fel sau altul. Ultima țintă care a căzut și asta a fost de notorietate, a fost Digi TV într-un fel, conform discuțiilor publice, dar eu zic că și acolo trebuie să stea calm pentru că atitutinea pe care a avut-o Cristian Tudor Popescu, spre exemplu, este un corectă. Insinuările astea de tip securistic ale unora sau altora că sunt din PSD sau idioți utili ca Mălin Bot, nu contează în artimetica unei televiziuni. Dragnea vrea să se bată cu noi, îl invităm la bătaie, așa cum zâmbește pe sub mustața șmecheră pe care o are, zâmbim și noi pe sub chelie.

Candidatura lui Rareș Bogdan la europarlamentare pe lista PNL

Despre posibila candidatură a lui Rareș Bogdan o să vorbesc ultimul. Am vorbit și cu Rareș, m-a mirat atunci nu decizia, pentru că nu a luat o decizie, ci gândurile lui că s-ar gândi să meargă în politică, nu e nimic stabilit încă, am discutat și cu Ludovic Orban. Pentru că e vorba de Realitatea TV și despre noi, o să vorbesc ultimul și le promit telespectatorilor noștri cea mai tare telenovelă politică a anului, dar care, atenție domnul Dragnea!, nu-l implică pe Eduard Hellvig în niciun fel.

Acuzațiile lui Dragnea la adresa REALITATEA TV

Liviu Dragnea a afirmat în conferința susținută duminică, la Călăraşi, că Eduard Hellvig și Klaus Iohannis l-au băgat în curtea PNL pe realizatorul TV Rareș Bogdan pentru a le lua partidul.

Președintele PSD, atac la Victor Ponta, Dacian Cioloș și la partidele lor, dar și la PNL. Liviu Dragnea i-a acuzat duminică pe cei doi foști premieri de legături cu serviciile secrete românești sau cu serviciul secret francez.

"Pro România nu e de stânga, securiștii nu sunt de stânga. E un partid construit într-un laborator, construit pe jaf politic. Ne fură oameni și voturi. E plin de securiști și de masoni. Anunțăm și nume, cât de curând, Îl întreb pe Cioloș: are vreo legătură cu un serviciu secret francez? Cu vreun serviciu românesc sau fost șef de serviciu?", a spus Dragnea într-un discurs la PSD Călărași.

Despre PNL a spus: "PNL, partid istoric, puternic, căruia îl bagă acum în curte Hellvig şi Iohannis pe domnul Rareş Bogdan, ca să le ia şi partidul. Acum îi întreb pe domnul Rareş Bogdan şi pe domnul Hellvig: Aţi făcut cumva vacanţe împreună? Întreb, nu că ar fi vreo legătură între SRI, Realitatea, SRI-Rareş Bogdan-Iohannis".

Consultantul politic Cozmin Gușă consideră că Traian Băsescu și Sebastian Ghiță, prin candidaturile lor la alegerile europarlamentare, reprezintă o amenințare directă pentru PNL și a PSD:

"Nu am nicio îndoială legat de Traian Băsescu și Sebastian Ghiță. Această declarație de pseudo- candidatură a lui Ponta, ca să încep cu acest punct, devine cea mai slabă dacă este să comparăm cu ceilalți doi (Băsescu și Ghiță -n.r.), tocmai pentru că o face de formă. De ce ar vota oamenii lista Pro România dacă Ponta ne spune că el candidează ca să legitimeze dezbaterea politică? Acolo o candidatură semnificativă e a Corinei Crețu. Părerea mea este că Victor Ponta a greșit punându-se pe listă, dar poate se va răzgândi.

În schimb, aceste două evenimente - candidatura lui Băsescu în primul rând și candidatura lui Ghiță în al doilea rând, aceste două candidaturi polarizează lupta politică și pe dreapta naționalistă și pe stânga naționalistă.

Traian Băsescu se situează mai la dreapta PNL-ului, este mult mai activ, este creditat cu mai multă expertiză politică pentru prezența în Parlamentul european decât oricine de pe lista PNL-ului și în mod evident faptul că pentru prima dată un fost președinte de țară își asumă o altfel de candidatură la nivel de țară, că nu a mai făcut asta nici Iliescu, nici Constantinescu, asta poate să asigure o mediatizare naturală, iar Băsescu știe întotdeauna să folosească tribuna și nu am nicio îndoială că pe această plajă de naționalism care s-a instituit și s-a așezat peste Europa, în România, pentru că noi suntem tot timpul la modă, asta va ajunge o dezbatere națională în această campanie. Pe Băsescu l-am văzut într-o formă bună, știe să evite acele capcane care l-ar pune să vorbească despre mandatele sale și nu văd pe cineva din partea dreaptă în acest moment să-i poată face față în dezbaterile care se vor organiza, nu mai vorbim despre faptul că Băsescu, în calitate de fost președinte de țară, beneficiază de o mediatizare naturală cam pe toate mijloacele de presă și prin faptul că nu-i lipsit nici de bani, nici de fonduri o să-și cumpere mediatizare. Îl văd mult mai expresiv pe partea dreaptă decât PNL-ul și mai expresiv decât USR plus PLUS. Singurul risc al lui Băsescu este legat de relația cu partidele mari, pentru că nu poate să acopere electoral, toate secțiile de votare și dacă nu beneficiază de un soi de înțelegere subterană, voturile pe care le-ar fi, nu în număr foarte mare, ar putea fi în pericol să fie fraudate.

Lui Băsescu i-a fost mai greu în 2016 pentru că el se lupta cu problemele din familia lui până la cele cu Elena Udrea și până la altele nevăzute, dar care îl împiedică pe un bărbat politic să poată să se exprime, iar, prin comparație, astăzi nu are niciun adversar pentru europarlamentare. Cei de pe lista PNL-ului sunt oameni foarte slabi, oameni cu o slabă notorietate, oameni neexpresivi, poate cu câteva excepții, PNL este un partid adormit și nici președintele Iohannis nu dă semne că ar intra în această campanie ca să-l ajute pe liderul partidului, Ludovic Orban să aibă un rezultat bun.

Sebastian Ghiță nu mai este același din 2016, când, la limită, a ratat intrarea in parlament cu PRU din partea cărui partid s-a hotărât să candideze. Avem un Ghiță care nu mai este suspectat ca-n 2016 că ar fi în cârdășie cu zona de stat paralel reprezentată de Coldea, dimpotrivă are o faptă de vitejie prin eliminarea lui Coldea de la vârful statului român. A venit cu dezvăluiri pe partea lui de electorat naționalist și cu plângeri penale împotriva lui Koveși care îi dau o alonjă. L-ați văzut că și-a schimbat și discursul, au trecut anii peste el, necazurile, stă în exil. În mod evident, jucând extrem de naționalist și având o tribună România TV - o tribună serioasă pe care s-au urcat pe rând PSD, Pro România, PNL din când în când și Băsescu mai mereu. În condițiile în care proprietarul România TV își asumă o candidatură, bineînțeles că și vectorii de imagine de la acea televiziune vor marșa mai mult în favoarea lui Sebastian Ghiță, decât în favoarea altora și atunci pe acest demers de stângă naționalistă și atunci cei care vor fi perdanți, în cazul lui Ghiță, vor fi pesediștii pentru că în mare parte din electoratul lui Dragnea este un electorat captiv la România TV.

După cum vedeți doar prin aceste două candidaturi, Băsescu și Ghiță, se creează o problemă majoră, comună celor două partide mai mari: PSD și PNL, pe dreapta în cazul lui Băsescu și pe stânga în cazul lui Sebastian Ghiță. Vă întreb dacă acești doi știind atât de multe unul despre altul se vor mai lua la ceartă, la harță, vă dați seama că vor acoperi scena politică, electoral vorbesc, într-un fel în care nici PSD-ul și nici PNL-ul nu ar fi în stare să o facă. Un alt perdant, pentru că nu joacă atât de net, în condițiile în care electoratul nu este atât de educat, va fi Pro România.

Dragnea pedalează în gol pe zona aceasta naționalistă în timp ce noul său competitor pe partea stângă, Sebastian Ghiță are un câmp deschis, unde în lipsa altor partide naționaliste că astăzi nu mai avem nici Corneliu Vadim Tudor, nici Gheorghe Funar, nici Dan Diaconescu, sunt doar Sebastian Ghiță și PRU care au și tribună. Mai sunt și alte partide, dar care nu au tribună: alianța PRM-PRU nu a fost validată de ÎCCJ, deci lipsă, partidul Noua Dreaptă nu se manifestă și enumerarea se cam oprește aici. În acest moment, Ghiță este mai aproape de țintă de a reuși pe partea stângă naționalistă decât a fost în 2016.

Aceste apariții în campanie vor polariza toată dezbaterea și o să vedeți în desfășurarea campaniei că așa va fi! Traian Băsescu și Sebastian Ghiță, oameni care au trăit în interiorul statului român, care știu că românii tresar la dezvăluiri, la investigații, la telenovele la fel de fel de lucruri spuse și cu tribuna mediatică pe care o au: Băsescu în calitatea lui de fost președinte și Ghiță ca proprietar de televiziune, multe lucruri vor fi diferite de acum înainte.Repet, imobilismul PNL-ului care nu are nici acum lista, jocul ăsta fals al lui PSDragnea, care nici el nu are lista în acest moment, o să avantajeze mutarea atenției electorale pe ceea ce vor spune un fost președinte și cineva din interiorul statului paralel, care a fost alungat de statul paralel, în exil, în Serbia, unde în apropiere, tot într-o țară ortodoxă. O să vedem că următoarele desfășurări o să aducă surprize mari, a mai spus Cozmin Gușă.