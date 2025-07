Tucker Carlson e convins că Jeffrey Epstein a fost agent Mossad și i s-a mușamalizat dosarul

Tucker Carlson a ținut un discurs fulminant. Printre subiectele abordate a fost și mușamalizarea dosarului Epstein, inclusiv de către administrația Trump. Iată mai jos fragmentul cu pricina și traducerea sa integrală:

Cred că răspunsul real este că Jeffrey Epstein lucra pentru un serviciu de informații, probabil ne-american. Și avem tot dreptul să întrebăm pentru cine lucra. Cum ajunge un tip care e profesor de matematică la Școala Dalton, la sfârșitul anilor 1970, fără să absolve o facultate, să aibă o mulțime de avioane, o insulă privată și cea mai mare casă rezidențială din Manhattan? De unde au venit toți acești bani?

Nimeni nu a mers niciodată până la capăt cu cercetările, pentru că nimeni nu a încercat. Mai mult, este cât se poate de evident pentru orice om atent că tipul [Epstein] ăsta avea conexiuni directe cu un guvern străin. Și nimeni nu are voie să spună că acest guvern este Israelul, pentru că am fost cumva intimidați să credem că e nepotrivit Nu este nimic în neregulă să a spune asta! Nu este nimic dușmănos în a spune asta! Nu este nimic antisemit în a spune asta! Nici măcar nu este anti-Israel în a spune asta!

Mi-am petrecut aproape întreaga viață la Washington unde am cunoscut și am fost prieten cu un număr de persoane, inclusiv una foarte apropiată, care lucra la CIA. Asta nu m-a împiedicat niciodată să afirm: „Cred că CIA a făcut unele lucruri oribile, a ucis o grămadă de oameni, a participat la asasinarea unui președinte în funcție al SUA, are un întreg șir de crime." Asta nu mă face un american lipsit de loialitate, nu mă face anti-american în nici un fel.

M-am născut aici, familia mea trăiește aici de sute de ani. Iubesc această țară. De aceea trăiesc aici. Deci, a critica comportamentul unei agenții guvernamentale nu înseamnă că ești un dușman. Înseamnă că ești o persoană liberă. Asta înseamnă să fii cetățean. Ai dreptul să spui asta pentru că nu ești un sclav. Ești un cetățean, și ai dreptul să aștepți ca guvernul tău să nu acționeze împotriva intereselor tale. Și ai dreptul să ceri ca guvernelor străine să nu li se permită să acționeze împotriva intereselor tale. Nu e nimic ciudat. Nu ar trebui să fie interzis.

Și cu toate acestea, noi toți ne-am învățat, cumva, să credem că nu ai voie să spui asta. Ca și cum ar fi prea indecent și tabu... Iar efectul acestei interdicții a fost că a creat multe resentimente. Și - o să o spun - ură online. Dacă oameni simt că nu au voie să spună: „Ce naiba e asta? Fostul prim-ministrul al Israelului [Ehud Barack] a locuit la tine [Jeffrey Epstein] în casă. Aveai toate aceste contacte cu un guvern străin. Ai lucrat pentru Mossad? Ai condus o operațiune de șantaj în beneficiul unui guvern străin?..."

Apropo: toată lumea din Washington DC crede asta. Nu am întâlnit pe nimeni care să nu creadă asta. Nu știu pe nimeni care urăște Israelul. Dar toți cred că lucrurile astea nu trebuie spuse. De ce? Și cred că, cu cât acceptăm mai mult asta, cu atât discuția devine mai subterană, mai ciudată, mai plină de ură. De aceea, cred că este bine să spunem cu voce tare: așa au stat lucrurile? Și, evident, această întrebare a fost pusă guvernului Israelului, iar răspunsul lor a fost: „Nu vă spunem".

Iar răspunsul nostru ar trebui să fie: „Nu, nu, atâta vreme cât vă trimitem bani, dacă comiteți crime pe teritoriul nostru, avem un drept absolut de a ști: ați făcut asta sau nu?". Și, totuși, toată lumea a fost atât de tare spălată pe creier încât să creadă că asta ar fi o expresie de ură sau bigotism. Când, de fapt, nu este. Este o întrebare elementară la care fiecare cetățean american are dreptul să primească un răspuns: ce naiba a fost toată povestea asta?

