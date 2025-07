Strategia ascunsă de federalizare a UE și pericolele pentru România

Nimeni nu va mai organiza vreodată un referendum în care să întrebe cetățenii europeni dacă vor să renunțe la suveranitatea națională în favoarea unei federații controlate din Bruxelles. Procesul se desfășoară mult mai inteligent, printr-o succesiune de pași aparent nevinovați care, puși cap la cap, duc la același rezultat final.

Strategia de bază constă în provocarea unor situații de urgență care cer răspunsuri rapide și „excepționale". Pandemia ne-a oferit primul exemplu clar al acestei tactici. Când COVID-19 a lovit Europa, liderii de la Bruxelles au declarat că situația este atât de gravă încât necesită măsuri fără precedent. Așa s-a născut mecanismul Next Generation EU, prin care Uniunea s-a împrumutat pentru prima oară direct de pe piețele internaționale, nu prin contribuțiile clasice ale țărilor membre. Să nu uităm că și campaniile de vaccinare au fost centralizate la nivel european, cu distribuție ulterioară către fiecare țară. La momentul respectiv, toate acestea au fost prezentate ca soluții „de urgență" și „temporare". Problema este că, odată creat un precedent, el poate fi invocat oricând pentru situații similare.

O altă abordare subtilă vizează crearea de noi surse de finanțare care ocolesc complet guvernele naționale. Propunerea de taxă asupra platformelor digitale americane nu este doar o lovitură împotriva gigantului tech de peste ocean. Ea reprezintă primul mecanism prin care Bruxelles-ul ar colecta bani direct de la contribuabili, fără să treacă prin sistemele de colectare naționale. Odată acceptat principiul că UE poate taxa direct anumite activități economice, nu mai există bariere logice împotriva extinderii acestui model. Mâine ar putea veni rândul companiilor energetice, sub pretextul „protejării mediului", apoi al băncilor pentru „stabilitate financiară", sau chiar al proprietății imobiliare pentru „eficiență energetică". Fiecare pas micșorează puterea guvernelor naționale de a-și gestiona propriile resurse fiscale.

Programele de finanțare masivă funcționează ca o capcană economică foarte eficientă. ReArm Europe promite sume uriașe pentru modernizarea forțelor armate - cine ar refuza asemenea oferte? Dar banii vin cu restricții care nu sunt evidențiate inițial. Țările beneficiare se angajează să achiziționeze doar echipamente „compatibile european", să respecte „protocoale comune de funcționare" și să participe la „operațiuni coordonate" stabilite de către instituțiile europene. Treptat, fără să realizeze, aceste țări își transferă puterea de decizie în domeniul apărării către un centru exterior lor.

Un truc deosebit de eficient este suspendarea „excepțională" a regulilor normale pentru a rezolva „crize urgente". ReArm Europe permite țărilor să depășească limitele de deficit stabilite prin Pactul de Stabilitate, justificând această derogare prin necesități de securitate. Odată stabilit că regulile pot fi suspendate pentru apărare, devine foarte simplu să argumentezi că aceleași excepții sunt necesare pentru criza climatică, pentru probleme de sănătate publică sau pentru educație. Pas cu pas, Bruxelles-ul capătă dreptul să decidă când și cum regulile sale pot fi ignorate.

Poate cea mai periculoasă metodă este transformarea alegerilor politice fundamentale în „necesități tehnice" pe care doar experții le înțeleg. Federalizarea nu se prezintă ca o opțiune pe care cetățenii ar trebui să o voteze, ci ca o evoluție inevitabilă dictată de „forțele pieței globale" și de „complexitatea lumii moderne". Economiștii și analiștii ne explică că „nu avem alternativă", că „integrarea e singura cale către competitivitate", că „standardizarea este impusă de eficiență". Această abordare elimină complet dezbaterea democratică, tratând federalizarea ca pe o lege fizică naturală, nu ca pe o decizie politică cu consecințe dramatice asupra vieții oamenilor.

Pentru România, aceste tactici ascund pericole majore care ne-ar putea costa independența pentru totdeauna. În primul rând, am pierde complet capacitatea de a concura onest cu marile economii europene. Astăzi, România are posibilitatea teoretic să atragă investitori din Asia, America sau alte continente oferindu-le condiții fiscale atractive, forță de muncă pregătită și costuri operaționale mai mici decât în Occident. Faptul că nu exploatăm întotdeauna această oportunitate este o altă discuție, dar potențialul există. Într-un sistem federalizat, această flexibilitate ar dispărea complet prin armonizarea fiscală obligatorie. Nu am mai putea oferi facilități pentru sectorul IT, nu am mai putea negocia separat cu investitorii străini, nu am mai putea crea zone economice speciale. Toate aceste instrumente de dezvoltare s-ar decide exclusiv la Bruxelles, unde interesele germane și franceze vor prevala întotdeauna.

Al doilea pericol major privește destinul resurselor noastre naturale. Zăcămintele de gaze din Marea Neagră, întinderea pădurilor, fertilitatea solurilor agricole - toate acestea ar intra sub administrarea „strategiei europene comune". Practic, deciziile despre cantitățile extrase, destinațiile de export și prețurile de vânzare nu s-ar mai lua la București, ci în funcție de nevoile și prioritățile întregii federații. Modelul este identic cu cel folosit de Imperiul Austro-Ungar în Transilvania: bogățiile naturale ale românilor plecau către Viena și Budapesta pentru a finanța dezvoltarea centrelor de putere, nu a regiunilor de proveniență.

Standardizarea „europeană" reprezintă a treia mare amenințare. Când Bruxelles-ul vorbește despre „norme comune", acestea reflectă întotdeauna modelele și interesele economice ale Germaniei și Franței, care controlează procesele de decizie. Să luăm exemplul industriei auto: regulamentele de mediu sunt concepute să favorizeze tehnologiile germane sofisticate și scumpe, eliminând din competiție soluțiile mai accesibile și creative pe care le-ar putea dezvolta România sau alte țări din regiune. În loc să încurajeze diversitatea tehnologică și inovația prin concurență, standardizarea federală impune un model unic care avantajează puterile dominante.

Flexibilitatea în politica externă ar dispărea complet, iar acest lucru îl vedem deja în acțiune. Tarifele pe care Trump le-a aplicat exporturilor europene demonstrează perfect problema. Dacă România ar putea negocia de sine stătător cu americanii, ar avea șansa să se distanțeze de conflictele comerciale ale Germaniei și Franței și să obțină tratament preferențial pentru produsele românești. România nu are contradicții istorice cu industria americană și ar putea construi parteneriate benefice în sectoare precum energia, agricultura sau tehnologia. Dar într-un cadru federalizat, suntem automat antrenați în toate disputele provocate de Germania și Franța, deși nu avem nimic de câștigat din aceste confruntări. Devenim daună colaterală în războaiele comerciale pe care alții le declanșează pentru beneficiul lor exclusiv.

Cel mai dramatic risc este dispariția treptată a identității naționale prin sistemul educațional și administrativ federalizat. Generațiile viitoare de români vor studia „istoria comună europeană" în locul istoriei României, vor frecventa „instituții superioare standardizate european" în locul universităților care reflectă specificul românesc, vor fi educați să se gândească mai degrabă ca „cetățeni europeni" decât ca români. Limba română va fi treptat marginalizată în administrația publică, în documentele oficiale și în învățământul superior, unde germana, franceza sau engleza vor deveni limbile „practice" ale federației.

Ceea ce face acest proces cu adevărat periculos este caracterul său ireversibil. Pierderea suveranității naționale înseamnă nașterea unei entități statale complet noi, iar întoarcerea la vechea formă de organizare se poate realiza doar prin revoluții sau alte forme de conflict violent.

Istoria Transilvaniei în Imperiul Austro-Ungar ne oferă lecția perfectă despre consecințele unor astfel de „modernizări". Chiar și atunci, rușii erau invocați ca amenințare care impunea solidaritatea imperială. Promisiunile de civilizație și dezvoltare economică ale marilor puteri au venit întotdeauna la pachet cu pierderea autonomiei naționale. Federalizarea europeană aplică exact aceleași instrumente: justificarea prin crize externe, dependența economică ca mijloc de control, standardizarea ca armă împotriva diversității, cooptarea elitelor locale pentru legitimare. Rezultatul final va fi identic: România transformată într-o regiune periferică a unui imperiu condus din Germania și Franța, cu obiceiuri locale „folclorice" dar fără voce reală în propriul destin.

Silvia Uscov