Comori seculare descoperite in Bihor: Argintii voievodului Menumorut

In timpul unor sapaturi din presupusa cetate de refugiu a voievodului Menumorut, de langa satul bihorean Almasu Mic, arheologii de la Universitatea din Oradea au gasit doua tezaure de argint din secolul al XIII-lea. Unul este din monede, iar celalalt din bratari si inele.

Arheologii au gasit in total 121 de monede cu ajutorul unor experti in detectarea metalelor. "In cautarea cu detectorul de metale am dat peste o moneda de argint, dar continuand sapaturile am descoperit alte monede", a declarat Cosmin Pascu, detectorist autorizat. "Se pare ca este vorba despre monede din a doua jumatatea secolului al XIII-lea", a spus Lucian Silaghi, director in cadrul Directiei pentru Cultura si Patrimoniu Bihor.

Existenta cetatii a fost semnala in urma cu opt ani de un istoric oradean, insa doar acum au inceput sapaturile. Menumorut a fost un voievod roman din Crisana, care a stapanit teritoriul cuprins intre raurile Somes si Mures, cu centrul in cetatea Biharea. Ducatul sau a fost atacat de triburile maghiare migratoare, iar in urma confruntarilor a pierdut o parte din acesta si a devenit vasalul ungurilor din Campia Panoniei.