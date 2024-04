Oat-zempic: Rețeta băuturii care ajută la pierderea a 20 de kilograme în doar două luni!

În lumea căutării nesfârșite pentru soluții de slăbit, apare o nouă tendință: „oat-zempic", un smoothie viral de ovăz, care promite pierderea a până la 20 de kilograme în doar două luni.

Cu toate acestea, experții se întreabă dacă este vorba doar de o altă modă, promovată pe internet sau are merit științific real. Deși puțin mai tentant decât o injecție săptămânală de Ozempic, cu efecte secundare neplăcute, precum greața și constipația, oat-zempic-ul este rețeta TikTok care a câștigat popularitate rapidă, notează Daily Mail. În esență, este un mic dejun „miraculos" compus din 240 ml apă, aproximativ 45 g de ovăz, o notă de scorțișoară și un strop lime, toate amestecate împreună.

Ceea ce pare a fi doar o băutură obișnuită a devenit subiect de discuție pe rețelele sociale, unde utilizatorii raportează rezultate spectaculoase în ceea ce privește pierderea în greutate. Un utilizator entuziast spune: „Pierdeți 4 kg în trei săptămâni!", în timp ce altul comentează: „Aproape o săptămână cu 1,8 kilograme în minus". Cu toate acestea, medicii și experții în nutriție sunt sceptici cu privire la aceste afirmații. Îndrumările NHS sugerează că o pierdere sigură și sustenabilă în greutate ar trebui să fie de până la 1 kilogram pe săptămână, ceea ce ar însemna aproximativ 8 kilograme în două luni.

În timp ce oat-zempic-ul pare să fi captat atenția publicului, există îndoieli cu privire la eficacitatea și siguranța acestuia. Unii experți susțin că succesul raportat de utilizatorii de pe TikTok se datorează mai degrabă efectelor postului intermitent și schimbării alimentației, decât doar băuturii de ovăz în sine. „Ozempic funcționează prin imitarea acțiunii unui hormon numit GLP-1, care ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge și la reducerea apetitului", explică dr. Chandni Rajani, medic generalist din Londra. În schimb, ovăzul poate reduce, într-o măsură mai mică, senzația de foame, datorită conținutului său ridicat de fibre.

Cu toate acestea, experții avertizează că nu există un aliment miraculos care să ducă la pierderea rapidă în greutate. „Nu există o soluție rapidă", explică dieteticianul independent Carrie Ruxton. „Cheia este să aveți un deficit caloric", adaugă ea. Astfel, deși oat-zempic-ul poate să nu fie o soluție miraculoasă pentru pierderea în greutate, ovăzul are propriile sale beneficii nutritive, oferind fibre și vitamine esențiale. În cele din urmă, nu există substitut pentru o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.

Adaosul de scorțișoară și lime este potențial benefic, deși aceste ingrediente sunt prezente aici în cantități neglijabile. „Sucul de lime ar oferi o cantitate mică de vitamina C, care susține funcția imunitară normală; în timp ce scorțișoara este cunoscută pentru efectele antiinflamatoare și pentru că ajută la scăderea zahărului din sânge - deși doza folosită în studii este mai mare", spune Ruxton. Specialista susține că am putea obține același efect - dacă nu mai bun - dintr-un castron de terci, un pahar de suc de portocale (pentru vitamina C) și o mână de fructe de pădure (pentru polifenolii, altfel furnizați de scorțișoară).