Bărbatul acuzat că a agresat-o pe fosta iubită a lui Ion Tiriac face declarații complete! Cu

Scandalul ia proporții între Laurette Attindehou și agresorul de la hotel, Marian Tătic! Bărbatul a ieșit, în premieră, la rampă cu acuzații grave la adresa fotomodelului. Bărbatul a declarat la Poliție, imediat după incident, că Laurette ar fi venit la întâlnirea de la hotelul Palace de pe Lipscani cu scopul clar de a întreține relații intime pe bani. Cum se apără Laurette.

Potrivit lui Marian Tătic, Laurette Atindehou ar fi acceptat să petreacă o noapte cu el în schimbul a 5.000 de euro. Scandalul monstru și, implicit, bătaia dintre cei doi ar fi pornit, de fapt, de la bani. "Aveam la mine 7.500 de euro, banii mei, în plic. I-am arătat, ea pentru mine este o c...ă. I-am zis atunci că nu-i pot da 5.000 de euro pentru 30 de minute. În momentul ăla a pus mâna în bani și nu am mai putut să-i iau de la ea decât extrem de greu. Și țipa că vreau să o omor. Eu m-am dus acolo să întrețin relații intime cu ea, nu să o omor. A venit să ia banii pe prosteală", a declarat bărbatul, pentru Cancan.ro.

Acesta a anunțat că a depus și el plângere la Poliție împotriva lui Laurette, care ar fi încercat să-l tâlhărească. "Am depus plângere împotriva ei pentru tâlhărie... M-am dus unde a vrut ea, am făcut ce a vrut ea. Totul a fost pentru bani, nu a fost relație sau altceva. Nici nu intra în discuție, pe ea am văzut-o de trei ori în viața mea. Sunt făcut praf gratuit. Ea mă aștepta în cameră, a rezervat-o pe numele ei. I-am zis că vin unde vrea ea. Dacă aveam în cap să o violez sau să o omor, păi mă duceam unde voia ea? Ea se cunoștea cu aia de la recepție. Abia am reușit să iau plicul de la ea. Cum era să o las să plece cu banii mei?", a mai spus bărbatul.

Laurette neagă, însă, vehement acuzațiile bărbatului. "Eu de când sunt în showbiz nu cred că există bărbat în București să vină să-mi spună mie că eu am luat bani pentru sex. Dacă femeia s-a întâlnit cu un bărbat, gata e curvă? Când o femeie spune nu, asta înseamnă nu. Mi-e frică să mai ies în casă. Dacă avea un cuțit la el și rămânea copilul fără mamă?! Nu se poate să lăsăm un agresor sexual și un violator în serie să umble liber pe străzi", a declarat Laurette, la Antena Stars. Mai mult, ea a făcut publice zecile de mesaje pe care le primește zilnic pe conturile de socializare de la femei care susțin că ar fi fost abordate, agresate și chiar violate de acel bărbat.