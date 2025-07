Cauza morții actorului american Michael Madsen. Drama personală a vedetei din „Kill Bill": „Este tragic și sfâșietor"

Actorul american Michael Madsen, cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Kill Bill" și „Reservoir Dogs", a murit la vârsta de 67 de ani. Madsen a fost găsit inconștient în locuința sa din Malibu pe 3 iulie, iar autoritățile din Los Angeles au confirmat ulterior decesul. Potrivit managerului său, Ron Smith, „Michael a suferit un stop cardiac și a fost găsit inconștient în locuința sa din Malibu în această dimineață".

Reprezentanții actorului, Ron Smith, Susan Ferris și publicista Liz Rodriguez, au transmis un comunicat în care au vorbit despre ultimele proiecte la care lucra Madsen: „În ultimii doi ani, Michael Madsen a avut o activitate remarcabilă în filmul independent, lucrând la lungmetrajele Resurrection Road, Concessions și Cookbook for Southern Housewives și era foarte entuziasmat de acest nou capitol din viața sa". Aceștia au adăugat că actorul „se pregătea, de asemenea, să lanseze o nouă carte intitulată Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, care se află în proces de editare".

„Michael Madsen a fost unul dintre cei mai emblematici actori de la Hollywood, care va fi regretat de foarte mulți oameni", se mai arată în declarație. În spatele succesului profesional, Madsen a trecut printr-o durere greu de imaginat. În 2022, fiul său cel mare, Hudson, s-a sinucis la vârsta de 26 de ani, pe insula Oahu din Hawaii, unde era staționat în cadrul armatei americane. „Sunt în stare de șoc. Fiul meu, cu care am vorbit cu doar câteva zile înainte, mi-a spus că este fericit, ultimul mesaj pe care l-am primit de la el a fost: «Te iubesc, tată»", declara actorul pentru Los Angeles Times la acea vreme. „Nu am observat niciun semn de depresie. Este tragic și sfâșietor. Încerc doar să înțeleg ce s-a întâmplat", mai spunea Madsen. El a povestit că Hudson „avea dificultăți obișnuite legate de bani, ca mulți tineri, dar își dorea o familie" și că „privea cu speranță spre viitor. Este de neconceput ce s-a întâmplat".

În septembrie 2024, Madsen a depus actele de divorț de soția sa, DeAnna, cu care era căsătorit din 1996 și cu care avea trei copii. În documentele obținute de TMZ, actorul a acuzat-o pe DeAnna de abuz și a afirmat că „neglijența, consumul de alcool și dependența" acesteia ar fi contribuit la sinuciderea fiului lor. Actorul a declarat că relația lor a fost una „abuzivă, co-dependentă și toxică" și că acest mediu a dus inclusiv la arestarea sa pentru violență domestică în august 2024. El a solicitat inițial un ordin de restricție împotriva fostei soții, dar ulterior a renunțat la demers.

La doar o lună după depunerea actelor de divorț, Michael Madsen a revenit asupra declarațiilor sale. Într-o postare pe Instagram, actorul și-a cerut scuze publice și a recunoscut că acuzațiile aduse soției sale nu erau corecte. „Pierderea unui copil este cea mai dureroasă experiență posibilă", a scris el, potrivit Daily Mail. „Îmi cer iertare că nu am corectat asta mai devreme, dar îmi iubesc soția și ceilalți patru copii ai noștri și nu îmi doresc nici divorț, nici să dau vina pe cineva". El a adăugat: „Ea nu are absolut nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu fiul nostru. A fost o pierdere îngrozitoare, o alegere pe care nu o vom înțelege niciodată. Nu cred că fiul meu a murit, cred că a evadat dintr-o viață care nu mai avea sens pentru el".

Moartea lui Michael Madsen a stârnit un val de reacții emoționante pe rețelele sociale. Fanii i-au adus un omagiu actorului, amintind de scenele emblematice din filmele lui Quentin Tarantino. „Odihnește-te în pace, Michael Madsen. Acel moment din Reservoir Dogs a fost momentul care a lansat cariera lui Tarantino. Unul dintre marii actori", a scris cineastul Todd Spence. Un alt fan a comentat pe X: „«O să latri toată ziua, cățelușule, sau o să muști?» Michael Madsen a avut întotdeauna mușcătura potrivită. RIP."; „Michael Madsen era un actor unic. Nu-ți puteai lua ochii de la el. RIP", a adăugat altcineva. „Să-l pierdem pe Michael Madsen e o lovitură grea. Ce actor incredibil, s-a stins mult prea devreme. Îl voi ține minte mai ales pentru rolul din Kill Bill. Colaborarea lui cu Tarantino a fost ceva special. Este o veste incredibil de tristă", a scris un alt utilizator.