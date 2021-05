Bill Gates se plangea prietenilor de mariajul sau, inainte de divort. Cum si-a descris casnicia in fata colegilor de golf

Inainte ca vestea divortului dintre Bill Gates si sotia sa, Melinda French Gates, sa devina publica, omul de afaceri le-a vorbit prietenilor cu care obisnuia sa joace golf despre problemele de relatie ale cuplului si chiar a descris casatoria ca fiind lipsita de iubire, potrivit unor informatii publicate New York Post si citate de Business Insider.

"Bill a vorbit cu prietenii apropiati de pe terenul de golf", a declarat o sursa pentru Post. "Le-a spus cu ceva timp in urma ca casatoria a fost lipsita de iubire, ca s-a terminat de ceva timp si ca traiesc vieti separate." Gates, un jucator de golf pasionat, se afla la conacul sau de 12,5 milioane de dolari de la The Vintage Club, un club de golf exclusiv din California, cand au aparut stirile despre divortul sau, a declarat un apropiat al cuplului. A stat acolo de trei luni, a mai spus sursa.

Ultimul articol al The Post se alatura unui numar tot mai mare de stiri care sugereaza o relatie dificila in cuplu in ultima perioada, in contrast cu declaratiile lor publice. French Gates a declarat pentru Insider in 2019 ca sotul ei a fost "incredibil de sustinator" si a incurajat-o sa-si dezvolte cariera. Ea a adaugat ca cuplul inca mai prepara mancarurile impreuna in fiecare seara pentru a mentine casnicia.

Melinda Gates s-a intalnit pentru prima data cu avocatii de divort in 2019, cand a luat decizia sa se desparta de Bill Gates pe motiv ca acesta avea legaturi cu pedofilul Jeffrey Epstein, conform Insider. "Nu mai credem ca putem creste impreuna ca un cuplu in urmatoarea faza a vietii noastre. Cerem spatiu si intimitate pentru familia noastra, pe masura ce incepem sa navigam in aceasta noua viata", au punctat cei doi intr-o declaratie de presa.