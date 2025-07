S-a aflat de ce a murit Michael Madsen. Agentul actorului a dat toate informațiile

Michael Madsen a murit săptămâna trecută la vârsta de 67 de ani. Găsit inconştient la domiciliul său din Malibu, cauza morţii sale subite a rămas necunoscută. La doar câteva zile de la moarte, managerul său Ron Smith a dezvăluit cauzele morţii sale.

Actorul a suferit o insuficienţă cardiacă, a anunţat agentul său, confirmând spusele cardiologului actorului. Acesta a declarat că insuficienţa a fost rezultatul unei boli de inimă şi al alcoolismului. Nu va fi efectuată o autopsie, deoarece medicul lui Michael Madsen a validat certificatul de deces, ceea ce a determinat şeriful comitatului Los Angeles să închidă ancheta, considerând moartea actorului ca fiind naturală.

Harvey Keitel, partenerul său pe ecran în filmul „Reservoir Dogs" din 1992, i-a adus un omagiu în ultimele zile, considerându-l drept „un mare actor şi poet american". „Adio, dragul meu prieten. Una dintre cele mai bune scene pe care le-am văzut vreodată în cinema, tu şi Chris Penn luptându-vă. O adevărată scenă de dragoste". Madsen a fost unul dintre actorii preferaţi ai lui Quentin Tarantino, demonstrându-şi talentul în „Reservoir Dogs", „Kill Bill: Volume 1 şi Volume 2", „The Dirty Eight" şi „Once Upon a Time... in Hollywood" .

Născut la Chicago în 1957, Michael Madsen a apărut în peste 300 de filme între anii 1980 şi 2000. Printre filmele sale se numără „Thelma şi Louise" de Ridley Scott, „Saving Willy" de Simon Wincer, „Die Another Day" de Lee Tamahori, „Donnie Brasco" de Mike Newell şi „Sin City" de Frank Miller. În timpul său liber, îşi împrumută vocea şi personajelor din jocurile video, cele mai cunoscute fiind „Grand Theft Auto III", „Call of Duty: Black Ops II" şi „The Walking Dead". De-a lungul carierei sale de 40 de ani, a încercat şi poezia, călcând pe urmele mamei sale ca scriitoare şi publicând colecţii precum „Burning in Paradise" şi „Expecting Rain". De asemenea, actorul tocmai terminase de scris noua carte „Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems", disponibilă din septembrie.