Bruce Dickinson de la Iron Maiden vine la Bucuresti sa vorbeasca cu fanii despre cartea sa: "What does this button do?"

In 8 februarie 2020, la Sala Radio din Capitala va avea loc un concert extraordinar cu Bruce Dickinson, solistul trupei de rock Iron Maiden.

Bruce Dickinson vine de aceasta data pentru a discuta cu fanii despre cariera sa, despre perioada petrecuta departe de Iron Maiden, despre pasiunea pentru avioane, despre bere, despre scrima si, nu in ultimul rand, despre cartea sa autobiografica. Legendarul Bruce Dickinson, solistul Iron Maiden, ajunge in Romania pentru o intalnire speciala cu fanii sai intitulata „What Does This Button Do?: An Evening With Bruce Dickinson"

In 2017 Bruce a inceput sa-si promoveze autobiografia printr-un mic turneu in Anglia. „What Does This Button Do?" a devenit best seller in topurile New York Times si UK Times, ceea ce a dus in scurt timp la un adevarat turneu mondial de intalniri cu fanii. Evenimentul s-a transformat treptat intr-un one-man show veritabil ce dureaza peste doua ore.

Intalnirea este impartita in doua segmente: in prima parte, Bruce vorbeste cu mult umor despre viata lui extreme de interesanta. Bruce ne ofera povesti ce nu au fost scrise in cartea autobiografica de teama sa nu fie cenzurate. Cea de-a doua parte este rezervata in exclusivitate intrebarilor puse de cei din public - zeci de minute in care fanii ii pot adresa cele mai deschise intrebari posibile. Bruce raspunde la toate in stilul caracteristic.

Biletele la eveniment se impart astfel: Categoria 1 - 250 de lei, Categoria 2 - 150 de lei, Categoria 3 - 90 de lei

„Au fost momente in care am ras, momente in care am aplaudat fara oprire si momente in care ai fi putut sa auzi si un ac cum cade. Totul, in timp ce ascultam povestile lui. Este un maestru al povestirii. Extrem de articulat, de prezent si de amuzant." - Heavymag

„Wow, Bruce, pur si simplu wow!! Un povestitor fantastic... a fost un privilegiu sa ii ascult povestile venind chiar de la el." - Silver Tiger Media

„Show-ul lui Dickinson a curs minunat... este un excelent povestitor... un showman implicat, iar felul in care vorbeste nu face decat sa te poarte si mai adanc in lumea lui. Pentru fanii Iron Maiden, sau pentru fanii rock-ului in general, sau chiar pentru iubitorii de avioane, sau pentru cei interesati de vieti neobisnuite, show-ul lui Bruce Dickinson este ceva ce nu aveti voie sa ratati." - Overdrive

„Inarmat numai cu umor, cu sarm si cu un simplu slide show, Bruce Dickinson ofera ocazia de a intra in intimitatea vietii sale nebune. Exista o multime de personaje care fac asta. De la necunoscuti, la antreprenori excentrici. Insa peste toti vine Bruce Dickinson, care joaca intr-o liga doar a lui." - Aftonbladet