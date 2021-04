Carmen Electra apare goala sub dus la 49 de ani. Vedeta din Baywatch incita sentimentele fanilor

Carmen Electra a fost una dintre senzatiile anilor '90, o blonda frumoasa, actrita si model, cunoscuta in special pentru rolul din serialul Baywatch.

Actrita va implini peste cateva zile 49 de ani si pare a se bucura de acelasi succes ca acum trei decenii, cand era pe coperta marilor tabloide din SUA. O dovedeste si numarul mare de urmaritori pe care americanca ii are pe retelele sociale, acolo unde ultima sa postare a aruncat in aer audienta. Ea a publicat o fotografie recenta "de sub duș", dupa cum a anuntat pe pagina sa de Instagram.

Carmen Electra a fost casatorita de doua ori, prima data cu Dennis Rodman (1998 -1999) si a doua oara cu Dave Navarro (2003-2007), dar are o lista impresionanta de fosti iubiti, printre care se numara, Ryan Lochte, Colin Farrel, Lenardo di Caprio, Vin Diesel, Prince si multi altii.