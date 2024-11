Ce i-a spus Silviu Prigoană Reginei Intunericului chiar înainte să moară

Gabriela Lucuțar, cunoscuta ca Regina Intunericului, care s-a ocupat de inmormantarea mai multor vedete din România, a dezvăluit că Silviu Prigoană a vorbit destul de des despre moarte în ultima perioadă. Acesta încerca să pună la punct anumite detalii, însă femeia de afaceri încerca să-i spună că mai are mult de trăit.

"În ultima vreme vorbea foarte des despre asta, cel puțin o dată pe săptămână, să pună la punct niște detalii. Noi zâmbeam, râdeam și îi spuneam să stea liniștit că se va întâmpla asta foarte târziu. Uite că nu s-a întâmplat târziu. Nu și-a dorit să fie văzut mort. Am rămas fără voce, cred că Silviu Prigoană a vrut să nu mai vorbesc nimic. Este prima dată în viață când rămân fără voce.

În momentul în care domnul Prigoană s-a stins din viață și am fost contactată și contractată de către Honorius - sub un contract de confidențialitate semnat în fața unui notar și în fața unor avocați - ca eu să organizez și să îndeplinim ultimele dorințe, modalitatea de înhumare a bietului om. Nu a lăsat un testament clar. Noi am discutat foarte mult despre lucrul acesta. Era un om foarte docil, bine organizat", a declarat aceasta pentru Cancan.