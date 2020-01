Cine e Billie Eilish, vocea noii generatii? S-a luptat cu depresia, a doborat recorduri la Grammy si e vedeta noului film "James Bond"

La doar 18 ani, americanca Billie Eilish este deja cunoscuta drept "vocea noii generatii". Muzica sa transcende genurile si reuseste sa cucereasca prin talent, unicitate si puterea de a fi ea insasi.

A doborat recorduri dupa recorduri, cel mai recent la Premiile Grammy 2020, insa viata ei nu a fost una usoara.

Billie Eilish a devenit faimoasa din greseala pe SoundCloud

Intr-o noapte, pe cand avea 14 ani, Billie Eilish si-a incarcat cantecul "Ocean Eyes" pe platforma de streaming SoundCloud, pentru ca profesoara sa de dans sa il asculte. In dimineata urmatoare, a devenit viral, amintesc cei de la Oprah Magazine.

Popularitatea piesei i-a adus un contract cu Darkroom si Interscope Records. La scurt timp, a mai lansat un hit. "Bored" a fost inclus pe soundtrack-ul serialului "Cele 13 motive" ("13 Reasons Why", produs de Netflix), iar primul sau EP, "Don't Smile at Me", lansat in 2017, a primit recenzii pozitive de la critici, ajungand pe locul al 14-lea in clasamentul american Billboard 200.

Primul sau album a debutat pe primul loc in SUA

De aici, popularitatea sa a fost in crestere.

A tinut un concert electrizant la festivalul Coachella, iar albumul sau de debut ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - o combinatie de pop, trap si electropop cu accente gotice) a debutat pe primul loc in topul american, fiind primul artist nascut in anii 2000 care reuseste aceasta performanta.

Acum numara deja a 42-a saptamana consecutiva in top 10 in clasamentul Billboard 200!

Iar recordurile nu se opresc aici. Din cele 13 piese de pe album, 12 au intrat in Billboard Hot 100, aceasta fiind o premiera pentru o interpreta.

De asemenea, albumul s-a vandut in prima saptamana de la lansare in peste 300.000 de unitati in SUA, intrand astfel intr-un club select in care se mai afla artiste precum Beyonce, Ariana Grande, Adele si Taylor Swift.

"bad guy" - cantecul unei generatii

Dar Billie Eilish a devenit cunoscuta la nivel international gratie hitului "bad guy" - care imbina stiluri precum pop-trap, pop cu accente din noul val de muzica gotica si dance-pop.

Versurile fac referire cu sarcasm la un "baiat rau", caci interpreta sugereaza ca este mai rezilienta, mai competenta si mai stapana pe sexualitatea sa ca el, prin urmare inversand rolurile.

Aceeasi aluzie se face si prin scrierea titlului cu litere mici in loc de litere mari. Mai mult, versurile fac referire atat la cuceriri printre barbati, cat si printre femei.

Piesa a ajuns pe primul loc in clasamentele din SUA, Australia, Canada, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Noua Zeelanda, Norvegia si Rusia, pe locul secund in Marea Britanie si in top 10 in alte tari.

In Romania a fost prezenta in fruntea topului de pe platforma de streaming Spotify timp de cateva saptamani. Pe YouTube, clipul are peste 735 de milioane de vizualizari.

In recenzia facuta cantecului, Caitlin White de la Uproxx scrie ca "bad guy" este despre o tanara femeie care isi foloseste vocea pentru a vorbi despre puterea, capacitatile si senzualitatea sa, in timp ce foloseste barbatii ca pe niste jucarii sexuale, in loc sa fie ea cea folosita; prin urmare, Billie Eilish isi asuma un rol cu care pana nu demult se laudau barbatii din hip-hop si rock.

Versiunea remixata a piesei il are ca invitat pe Justin Bieber, pe care Billie il admira inca din copilarie.

5 premii Grammy si noi recorduri doborate

La cea mai recenta editie a premiilor Grammy, Billie Eilish a castigat toate cele patru trofee importante, lucru care nu s-a mai intamplat din 1980 incoace: cantecul anului pentru "bad guy", cel mai bun artist debutant, albumul anului pentru "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (devenind cea mai tanara interpreta care a obtinut aceasta distinctie) si cea mai buna inregistrare (tot pentru "bad guy"). In plus, seria de premii a fost completata de cel mai bun album pop al anului.

"James Bond"

Billie Eilish va compune (alaturi de fratele sau) si va interpreta piesa principala de pe soundtrack-ul noului film din seria "James Bond", devenind astfel cea mai tanara artista care face muzica pentru celebra franciza.

"Este o nebunie, in toate sensurile posibile. James Bond este cea mai cool serie de filme din toate timpurile. Inca sunt in stare de soc", a declarat artista.

Depresie si ganduri sinucigase

Are succes de la 14 ani si in prezent este o artista multipremiata.

Dar Billie a marturisit de curand ca a fost depresiva si ca a avut ganduri sinucigase. Intr-un interviu acordat recent, ea a povestit ca a fost cu psihicul la pamant: "Am fost atat de nefericita... eram asa, lipsita de bucurie. Chiar credeam ca nu o sa apuc varsta de 17 ani".

Un moment de cotitura a fost in Berlin, cand era singura la un hotel, plangea si se gandea cum ar fi daca ar sari pe fereastra: "Ma gandeam serios ca vreau sa o fac".

Dar lucrurile s-au imbunatatit si Billie s-a ocupat mai mult de starea sa mentala. Acum are un psihic sanatos si isi doreste ca tinerii sai fani sa invete din experientele ei: "Le spun sa aiba grija de ei, le spun sa fie buni si intelegatori cu ei insisi si sa nu isi faca rau singuri".

Un alt fel de star pop si vocea generatiei sale

Sound-ul diferit si versurile indraznete sunt pe placul tinerei generatii, caci interpreta vorbeste pe limba lor, despre subiectele care ii intereseaza, intr-un mod creativ si atipic.

De exemplu, in piesa "burry a friend" abordeaza tema monstrilor de sub pat intr-un mod unic.

Muzica ei nu poate fi incadrata intr-un tipar si nici stilul sau vestimentar.