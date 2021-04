Cum explica medicii ca o femeie din Anglia a ramas gravida de doua ori in decurs de trei saptamani

Sunt foarte rare cazurile in care o femeie insarcinata ar putea continua sa ovuleze sau sa elibereze un ovul, iar acel ovul ar putea fi apoi fertilizat si implantat in uter. O femeie din Marea Britanie a ramas insarcinata in timp ce era deja insarcinata si a nascut gemeni "rari" conceputi la trei saptamani distanta.

Acest fenomen inedit, in care doua ovule fertilizate sunt implantate in uter in momente diferite, este cunoscut sub numele de "superfetatie". Mama, Rebecca Roberts, a ramas insarcinata pentru prima data anul trecut, la 39 de ani, dupa un tratament de fertilizare. Cand se afla in saptamana a 12-a de sarcina, medicii au descoperit un al doilea fetus intr-o ecografie, iar medicii lui nu au putut explica diferenta dintre cei doi.

Initial, i-au spus ca fetusul mai mic ar putea sa nu supravietuiasca. Cand Rebecca era insarcinata in 33 de saptamani, medicii au indus travaliul, deoarece unul dintre bebelusi a inceput sa aiba probleme din cauza cordonului ombilical. Unul dintre ei a stat intr-o unitate de terapie intensiva neonatala timp de trei saptamani, iar celalalt, 95 de zile. In prezent, bebelusii sunt acum acasa si sanatosi.