Delia a dezvăluit pe cine vrea preşedinte. „Da, mi-e teamă că o să-mi iau o bâtă în cap"

Artista Delia Matache a anunţat pe cine va vota în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale şi a recunoscut faptul că se teme că ar putea primi o bâtă în cap pentru alegerea sa. Indrăgita solistă Delia Matache a distribuit pe contul său TikTok un videoclip în care şi-a făcut publică opţiunea sa la votul din turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, recunoscând că se teme pentru siguranţa sa.

„La mulți ani, Europa! Îmi cer scuze pentru această față. Abia m-am trezit, dar trecem peste acest aspect al lucrurilor importante, că acum mi-a venit să... «Dar zi, domnule, cu cine votezi. De ce nu zici? Dar ți-e frică?». Sincer? Sunt un om foarte activ, ies foarte des afară, stau afară foarte mult timp, mă duc, îmi cumpăr chestii de la Mega, mă duc colo, mă duc colo, nu umblu cu mașina, sunt pe jos, sunt recognoscibilă, lumea mă știe. Am toate motivele să-mi fie frică", spune Delia, într-un mesaj video.

După ce a mărturisit că va vota cu Nicuşor Dan, ea şi-a criticat colegii de breaslă care preferă să nu se implice în niciun fel în viaţa politică şi a făcut referire la faptul că şi în decembrie a avut curajul să vorbească împortiva lui Călin Georgescu. „Asta votez, asta sunt și, da, mi-e frică că o să îmi iau o bâtă în cap seara când vin de la alergat. Că-s femeie și nu umblu cu gărzi de corp. Ferească Dumnezeu, n-am umblat în viața mea", a spus ea.

„Am fost singura care am vorbit, eu și Chirilă, eu nu mai știu niciun cântăreț să fi vorbit public. Nu, nu, au stat liniștiți și și-au văzut de treaba lor, cum m-a sfătuit și pe mine mămica mea (...). E spritul civic din mine. O să fie bine? Să sperăm, dacă o să iasă și ăștia micii la vot, ca vârstă", s-a arătat ea încrezătoare. „Eu și data trecută am zis. Ați uitat că și data trecută am zis? Ați uitat. Credeați că m-am răzgândit și votez cu altceva, cu spiriduși interstelari, intergalactici, acum, că gata. Păi, ce am zis eu data trecută, când iar a fost scandal?", a mai transmis artista.