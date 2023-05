Denise Rifai răspunde manipulărilor de presă legate de viața sa personală!

Ca răspuns la atacurile repetate din presă, prin care este implicată în povești amoroase sau narative politice pe care nici nu le-ar fi gândit și cu care nu are nicio legătură, jurnalista Denise Rifai a făcut o postare pe contul său de Instagram pentru a explica situația:

„Știți despre mine cât de mult îmi place politica!

Unii mă acuză că-mi place puterea. Așa e, Îmi place! Însă un altfel de Putere! Puterea Adevărului! Îmi place și am avut mereu curajul să dau Putere Adevărului! Așa m-ați cunoscut! Și așa am și devenit această jurnalistă, pe care voi o considerați puternică și informată!

Am avut mereu Curajul să spun Adevărul, oricât de Incomod ar fi fost el! Și să înfrunt demnitari în funcții de mare putere și să-i confrunt cu adevărul dur al României!

Cam câți jurnaliști au avut sau au curajul să facă ce fac eu??? Îi numărăm? Împreună?

În plus și cel mai important!

Despre mine nu ați auzit niciodată că am luat bani de la partide, că primesc finanțări de la ONG-uri partizane vreunei tabere sau că am derulat campanii sub cupola unor sponsorizări!

Aceasta este de fapt și cheia succesului meu! Simplul fapt că am avut curaj să spun mereu adevărul și să pun întrebări Incomode!

Și, cel mai important, ca nu ma las cumpărată!

Dar totul, iată, bineînțeles că are un preț! Care? Constat un adevărat laborator de execuție, organizat cu scopul cert de a mi se creiona un profil frivol, pe care știți bine că nu-l am! Cum se procedează? Cu ajutorul unor pseudonime sub care-si ascund identitatea, anumiți "ziariști" imi atribuie roluri în povești de amor cu care nu am nicio legătură! Există chiar o telenovelă în plină desfășurare în anumite ziare de presă tabloidă și continuată metodic pe anumite televiziuni partenere.

Nu mai zic că m-am trezit cu o România întreagă care mă întreabă cum și cu cine mă mărit. Câte inele am primit și câte case am în plan să mai stric! ????O isterie generală!

Mă rog. Vreau să știți despre mine că realmente îmi plac și caii, dar și caii putere! Și că e faină Plimbarea pe două roți seara prin București. Și că nu candidez! Pentru cei neliniștiți fac aceste precizări, căci sunt unii cărora acest gând le cam dă fiori!

Ps1. Vă văd și vă știu!

Ps2. În poză, chiar sunt călare pe niște cai putere, mai puțini ce e drept, așa, ca de oraș!

Ps3. Viața mea privată va rămâne Privată!"