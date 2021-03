Dieta cu fructe: Meniul zilnic si lista alimentelor permise. Mihaela Bilic: "Dacă mărul garantează sănătatea fizică, banana are grijă de starea de bine!"

Dieta cu fructe, sau frutivora, este noua moda in slabitul sanatos. Nu trebuie insa abuzat de ea pe o perioada mai lunga de o luna, intrucat chiar daca este foarte bogata in vitamine si minerale, in nutrienti si antioxidanti, nu acopera intregul necesar al organismului pe timp indelungat.

Fructele sunt bogate in carbohidrati buni, in zaharuri complexe, dar cu putine grasimi. Asigura necesarul de vitamine si minerale, de antioxidanti necesari si ajuta la slabirea in greutate. Cu toate astea nu trebuie facut abuz de aceasta dieta, maximum 30 de zile pentru cei sanatosi, intrucat nu asigura pe termen lung necesarul de grasimi, de vitamina B12, vitamina D etc. si pot duce la stari de degradare a sanatatii in loc de consolidare a ei. De aceea este bine ca dupa aceasta dieta sa se introduca usor in meniu mai intai si alte legume, apoi lactate, oua, peste, iar la final carnea slaba. La final, fructele se vor consuma la masa de dimineata, lactatele cu alte salate la masa de pranz, iar carnea alaturi de leguminoase si mai ales radacinoase, la masa de seara. Astfel se asigura pastrarea unui echilibru alimentar si al greutatii corporale.

In dieta cu fructe este necesar ca acestea sa se manance pe saturate, pentru a se umple stomacul, dar fara a-l forta. Trebuie combinate fructe cu continut caloric mai mare, cu cele cu continut mai mic, dar cu antioxidanti mai multi. De pilda, la o masa de dimineata se pot consuma: un mar, o banana, o portocala, afine, coacaze, un grapefruit. A doua zi, tot la masa de dimineata: un pepene galben mic, capsuni, o para, un mar. Si tot asa.

La masa de pranz se folosesc fructele pe care multa lume le considera "legume", adica se face o salata din: rosii, ardei gras, castraveti, cine suporta - ardei iute, masline, capere, o lingurita de ulei de masline (ulei din fructele maslinului, deci), zeama de la o lamaie, peste care se presara cateva seminte (susan, dovleac, floarea soarelui, migdale, caju, nuci, alternativ, nu mai mult de o lingura de supa cu varf). In ziua urmatoare, de pilda, se mananca avocado pasat, amestecat cu lamaie, cu ardei iute - daca se suporta - si alte condimente. Pasta respectiva se pune pe felii (sferturi longitudinale) de ardei gras verde sau rosu.

La masa de seara se fololesc "fructele pamantului" - radacinoase: ceapa, usturoi, morcovi, telina, gulii, fenicul, praz, varza, cartofi dulci, radacina de patrunjel etc. din care se face o tocana fiarta cu putin ulei de masline, asezonata cu frunzele de la patrunjel. Intr-o alta zi se mananca spanac cu ciuperci si morcov, cu ceapa si usturoi. O alternativa este masa de seara cu cruditati tot din plante de la nivelul solului, o salata din: baby spanac, ceapa verde, ridichi, rucola, salata verde, varza cruda cu putin ulei de masline.

Nu se consuma in aceasta perioada paine si alte paste fainoase, orez, cartofi. Nu se consuma zahar, nici miere. Se poate bea cafea neindulcita si fara lapte, ceai (evident). Nu se consuma nici sucuri din fructe stoarse la aparat, nici sucuri de fructe din magazin. Functie de organism, primele doua-trei zile sunt greu de trecut, intrucat organismul incepe de dea semne de slabiciune. Trebuie mancat din abundenta din acest meniu, dupa o saptamana, sau zece zile, organismul va cere exact cantitatea necesara bunei functionari. Din zilele 4-6, senzatia de slabiciune dispare. Atentie insa, la orice semnal ca starea de slabiciune persista, chiar si dupa ce organismul a fost hranit din abundenta, dieta trebuie intrerupta imediat si revenit la meniul obisnuit. Dieta aceasta se adreseaza persoanelor sanatoase, pentru cele care au afectiuni cardiace, diabet, afectiuni pulmonare, renale, se va face numai cu consultarea medicului.

„Dacă mărul era fructul ce ne garanta sănătatea fizică banana este cea care are grijă de dispoziţia şi starea noastră de bine. Nu întâmplător bananele sunt cele mai consumate fructe exotice, în multe ţări ele se gătesc/ se prăjesc precum cartofii tocmai pentru că sunt hrănitoare şi pline de nutrienti valoroşi. Ele au glucide lente ce asigură energia în caz de sport/ mişcare, au potasiu şi magneziu pentru funcţionarea optimă sistemului nervos şi a muşchilor, al sistemului cardiac. Dar cel mai important ingredient al lor este triptofanul, un aminoacid esenţial care se transformă în organism în serotonină substanţa de care depinde starea noastră de bine liniştea şi echilibrul psihic. Doar bananele şi prunele conţin acest precursor natural de serotonină. Şi nu, nu îngraşă! O banană are sub 100 calorii, iar faptul că este alcalină o face prietenoasă cu tubul digestiv şi nu stimulează pofta de mâncare", transmite medicul nutriționist dr. Mihaela Bilic intr-un articol referitor la beneficiile anumitor fructe.