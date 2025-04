Dieta Moromete este considerata noul trend al nutritionismului. Cum a ajuns romanul lui Marin Preda să te ajute să slăbești chiar și 30 de kilograme

Dieta Moromete ar putea fi exact ce cauți. Inspirată din simplitatea vieții de altădată, această metodă de slăbit a fost popularizată de nutriționista Dr. Mihaela Bilic, care garantează eficiența ei dacă este urmată corect și cu măsură.

Numele regimului vine de la personajul Ilie Moromete, din romanul „Moromeții" de Marin Preda, faimos pentru replica sa: „Ai bani, mănânci, n-ai bani, nu ți-e foame." Dr. Mihaela Bilic transformă această filozofie simplă într-un ghid practic pentru slăbit. „Este o metaforă care ne învață să ne administrăm caloriile așa cum ne administrăm bugetul financiar", explică nutriționista.

În cadrul dieta Moromete, caloriile sunt tratate ca banii: fiecare persoană are un „buget" zilnic de calorii, iar depășirea acestuia duce, inevitabil, la „datorii" sub formă de kilograme în plus. Așadar, cheia este echilibrul, nu restricțiile extreme. Regimul promovat de Dr. Mihaela Bilic nu presupune înfometare sau alimente exotice. Din contră, accentul se pune pe lichide, mese regulate și ascultarea corpului.

„Dieta Moromete te învață să mănânci cu măsură, să-ți planifici cele trei mese principale ale zilei și să fii atent la semnalele de sațietate, evitând mâncatul din plictiseală sau stres - adică ronțăiala de seară cu semințe, chipsuri, sticksuri sau alte gustări care par inofensive, dar se adună la numărul de kilograme", avertizează Dr. Bilic. Un element-cheie al acestui regim este consumul crescut de lichide - în special sub formă de supe sau ciorbe, care oferă sațietate fără un aport mare de calorii.

Recomandările Dr. Bilic includ: două porții de ciorbă pe zi, o cafea cu lapte dimineața, hidratare constantă pe parcursul zilei. Această abordare simplă, dar eficientă, favorizează digestia, reduce pofta de mâncare și susține procesul de detoxifiere a organismului. Urmând dieta Moromete în mod constant și cu atenție la porții, este posibil să se piardă până la 30 de kilograme în șase luni. Pe lângă scăderea în greutate, beneficiile includ o digestie mai bună, o hidratare corectă și o stare generală de bine.