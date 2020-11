Discul pe care John Lennon l-a semnat pentru cel care avea sa il asasineze, scos la licitatie, incepand de la suma de 400.000 de dolari

Discul pe care muzicianul John Lennon l-a semnat pentru Mark Chapman cu cateva ore inainte ca acesta sa il asasineze va fi scos la licitatie luni, potrivit NME.

Chapman i-a cerut lui Lennon sa ii semneze o copie a "Double Fantasy", album inregistrat cu Yoko Ono, in fata cladirii Dakota din New York, pe 8 decembrie 1980. Cinci ore mai tarziu, barbatul l-a impuscat mortal pe fostul membru al grupului The Beatles care se intorcea acasa. Exemplarul cu autograf a fost folosit ca proba in ancheta politiei.

Potrivit casei Goldin Auctions, insemne facute de politie in investigatie se regasesc pe ambele parti ale copertei discului. Licitatia online va fi deschisa luni si pretul de pornire este de 400.000 de dolari. Anul acesta, barbatul care l-a impuscat mortal pe John Lennon a cerut iertare vaduvei muzicianului, Yoko Ono, dupa patru decenii.