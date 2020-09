Dramele lui Chuck Norris: de ce a renunţat la actorie, cum a ajuns să poarte acest nume şi cum a aflat, după 26 de ani, că are o fiică din flori

Anii ’90 îl aduceau în casele noastre pe unul dintre cei mai îndrăgiţi, dar şi mai ironizaţi actori, Chuck Norris. După rolul din Walker, poliţist texan, adulţii şi copiii deopotrivă l-au asociat cu ideea de om care rezolvă tot. Însă în viaţa reală, Chuck s-a luptat cu un destin care l-a pus încă din copilărie la încercare.

Dacă glumele despre el l-au ţinut în atenţia noastră ca o unealtă misterioasă de marketing, în timp ce nu mai apărea în nicio producţie hollywoodiană, omul Chuck Norris, ajuns, acum, la vârsta de 80 de ani, ducea o luptă cu sine şi cu viaţa. Tatăl lui a părăsit căminul conjugal pe vremea când actorul era foarte mic şi odată cu trecerea anilor, a fost nevoit să se erijeze în figura paternă de care fraţii lui mai mici aveau nevoie.

Cel pe care ani la rândul l-am văzut dur, puternic, de neînvins era un timid introvertit în viaţa de zi cu zi, refuzând contactul cu oamenii şi comunicarea cu cei apropiaţi. Şi pentru că din adolescenţă el a pus mai mult accentul pe viaţa de familie, a neglijat şcoala şi a fost mereu o povară pentru profesori. Un tată vitreg şi alcoolic avea să-şi pună şi mai tare accentul pe personalitatea fragilă a micului Chuck şi să-l determine să plece de acasă. Şi pentru că studiile nu erau un domeniu care să-l atragă, viitorul actor se înrola în Forţele Aeriene Americane şi era trimis în Coreea de Sud să-şi ducă la bun sfârşit stadiul militar.

Acolo, la capătul lumii, el a descoperit tainele artelor marţiale. Această perioadă nu i-a dat doar curajul şi încrederea în sine, ci şi numele, căci, în certificatul de naştere, pe el îl cheamă Carlos Ray Norris. Una dintre primele drame pe care Norris avea să le trăiască are legătură cu pasiunea lui pentru viaţa militară. Fascinat de acest domeniu, el îşi sfătuieşte fratele mai mic, pe Weiland, să se înroleze în armată. Acesta este acceptat şi trimis să lupte în Vietnam, unde moare, după patru luni, pe câmpul de luptă.

Chuck avea să recunoască că acest moment a fost unul dintre cele mai grele din viaţa lui. Atunci a decis că trebuie să renunţe şi a început să lucreze într-o fabrică de avioane. Nereuşind să se întreţină din salariul prea mic, s-a transformat în profesor de karate, dând lecţii în curtea mamei sale. Acest domeniu era foarte la modă în acele vremuri, iar exerciţiul l-a determinat să-şi creeze propriul stil de arte marţiale, care îi poartă, şi azi, numele: Chun Kuk Do.

El susţine că e un mix între karate şi artele marţiale coreene, care include fitness, tehnici de imobilizare, arme şi tehnici de autoapărare. Chuck nu a stat departe nici de competiţii, fiind unul dintre cei mai titraţi concurenţi din lume, nepierzând nicio luptă din 1968 până în 1974, când s-a şi retras. Dedicarea şi implicarea lui în acest sport de contact l-au făcut să activeze într-un mediu al elitelor, ajungând să-i dea lecţii lui Steve McQueen şi să se antreneze chiar şi cu Bruce Lee în anii '60.

Deşi nu a lăsat niciodată să se vadă asta, Chuck a avut o viaţă personală destul de complicată. La 18 ani mergea spre altar alături de Dianne Holecheck, cu care a rămas însurat timp de 30 de ani, divorţând în 1989. El a povestit că, odată cu plecarea ei din viaţa lui, a trebui să înveţe să trăiască cu un mare gol în suflet. Şi deşi a iubit-o foarte mult pe fosta lui soţie, în cei 30 de ani de mariaj, actorul a avut o aventură din care a rezultat un copil din flori, o fată pe nume Dina, născută în 1964. Aceasta a declarat că la vârsta de 10 ani a aflat cine este tatăl ei biologic, dar nu a vrut niciodată să îi distrugă viaţa de familia.

Abia când a împlinit 26 de ani a avut curajul să îi spună adevărul, chiar după ce acesta a divorţat. Chuck nu a contestat niciodată faptul că îi este tată şi a inclus-o în familia lui din prima clipă. Viaţa grea, divorţul şi firea lui dificilă l-au făcut să renunţe la gândul că-şi va mai putea întemeia o familie alături de altă femeie. Asta până să o întâlnească pe modelul Gena O'Kelley într-un restaurant japonez. Pentru el a fost dragoste la prima vedere, iar la scurt timp s-au şi căsătorit, în 1998. În 2001 aveau să devină părinţi de gemeni, lucru care l-a determinat pe actor să renunţe la producţia care l-a consacrat, Walker, poliţist texan şi să se dedice total vieţii de familie.

Fanii nu l-au iertat şi acel moment a însemnat, pentru el, părăsirea Hollywoodului. De altfel, mulţi din familia lui au fost afectaţi de această decizie, căci fratele lui, Aron, era unul dintre regizori, fiul lui, Mike, la fel, iar celălalt fiu, Eric, era şi el implicat în producţia serialului. Drama extinsă avea să răsune mult timp în presa acelor vremuri, însă nimeni şi nimic nu l-a putut îndupleca să revină asupra deciziei luate, mai ales că problemele în viaţapersonală au continjat să apară.

Astfel, personajul prezent, an de an, în producţii de mare succes şi actorul care ajunsese să-şi depăşească teama de socializare au dispărut, subit, după acel moment. Chuck nu s-a evaporat din peisaj pentru că nu mai avea nimic de spus, ci pentru că un nou univers dramatic i se deschidea în faţă. În 2013, soţia lui, Gena, a început să se simtă extrem de rău. Investigaţiile au necesitat mai multe RMN-uri, iar substanţa de contrast care i s-a administrat pare să-i fi făcut un rău ireversibil. Ea a petrecut şase luni în spital şi s-a aflat sub îngrijire permanentă, ajungând chiar şi la terapie intensivă pentru a i se salva viaţa. Starea ei s-a deteriorat, iar Chuck era distrus, dedicându-se, total, îngrijirii ei.

După de starea Genei s-a ameliorat, cei doi au decis, în 2017, să intenteze un proces spitalului, susţinând că i s-a administrat, fără a testa înainte dacă aceasta e alergică sau nu la vreo substanţă, o injecţie ce i-a dăunat. Chuck susţine că au cheltuit peste 2 mil. $ pe spitalizare şi cer daune de 10 mil. $. În prezent, cei doi trăiesc la fel de discret şi luptă pentru cauza lor, dar şi pentru numeroase cauze sociale din America.