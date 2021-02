Experti: Care este durata optima a unui act sexual si de ce principii depinde

Un cronometru in spatiul intim, pentru a monitoriza durata actului sexual, nu va imbunatati neaparat relatia de cuplu, dar totusi o poate influenta.

Expertii in domeniu precizeaza ca cel mai bun raspuns la intrebarea cat dureaza un act sexual optim este ca sexul dureaza atat de mult cat partenerii rezista sa fie implicati fizic si emotional pentru desfasurarea acestuia. In fapt, durata unui act sexual difera de la o persoana la alta, depinde de compatibilitatea sexuala a cuplului si se modifica in timp chiar in cadrul aceluiasi cuplu in functie de etapele de evolutie ale relatiei, de varsta partenerului, de intensitatea relatiei, de disponibilitatea si dorinta partenerilor.

Unii specialisti sexologi cred ca de la inceputul preludiului pana la orgasmul/ ejacularea barbatului actul sexual poate dura in medie intre 14 si 44 de minute. Ei pretind ca durata medie a unui act sexual propriu-zis este cuprinsa intre 3 si 13 minute, dar cel mai adesea se invarte in jurul cifrei 7, de sapte minute avand nevoie o femeie pentru a obtine un orgasm. De asemenea, ei au precizat ca un raport sexual care dureaza 1-2 minute este prea scurt si provoaca frustrari femeilor.

In aceasta ecuatie, conteaza insa si timpul de care dispun partenerii, deoarece daca la un moment, chiar si in timpul zilei, iti doresti o partida de sex rapida, revigoranta, atunci 3 minute este un timp perfect si nu poate fi catalogat ca o experienta mediocra doar bazandu-te pe durata sa, mai ales ca unele femei ajung la orgasm foarte repede. Pe de alta parte, doar 28% dintre femei au parte de orgasm de fiecare data cand fac sex, iar una dintre cauze poate fi durata actului sexual.

Pe de alta parte, exista momente in care romantismul este principala preocupare si atunci o noapte intreaga experimentand diferite tipuri de sex. Cheia unui act sexual prelungit este sa iti eliberezi mintea, sa te relaxezi si sa traiesti momentul alaturi de partenerul tau. Tot specialistii sustin ca prezervativul prelungeste durata actului doar ca reduce nivelul de placere.