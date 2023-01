Explozie de COVID la Globurile de Aur! Mai multe celebrități au fost depistate pozitiv după ceremonie

Mai multe celebrități, printre care Collin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis și Michelle Pfeiffer, au fost depistate pozitiv cu Covid-19, după participarea la decernarea premiilor Globurile de Aur, relatează BBC.

Premiile Critics Choice Awards, care au fost difuzate duminică, au impus efectuarea de teste Covid-19 pentru participanți. Obligate să nu participe, câteva celebrități au anunțat că sunt pozitive pe rețelele de socializare.

"Îmi pare atât de rău că lipsesc astăzi de la Critics Choice Awards", a scris Pfeiffer într-o postare pe Instagram. "Da, Covid."

Pfeiffer era așteptată să îi ofere actorului Jeff Bridges premiul pentru întreaga carieră, care, în schimb, a primit premiul de la John Goodman.

Jamie Lee Curtis și-a anunțat, de asemenea, situația pe platformă. În timp ce Curtis este bolnavă, colegii ei din "Everything Everywhere All at Once" au luat acasă cinci premii, inclusiv cel pentru cel mai bun film.

Precauțiile pentru Covid-19, cum ar fi testarea, vaccinarea și cerințele privind măștile, au fost inconsistente în acest sezon de premii, potrivit The Hollywood Reporter.

Unele evenimente și ceremonii în persoană nu au cerut nicio măsură de siguranță, în timp ce altele, precum Globurile de Aur și Critics Choice Awards, au cerut fie teste, fie dovada vaccinării sau ambele.

Experții în sănătate publică spun că nu sunt surprinși de recentele probleme cu care se confruntă elita de la Hollywood.

Pe măsură ce temerile Covid-19 se estompează și măsurile de siguranță publică se diminuează, cazurile săptămânale au depășit 400.000 pentru fiecare din ultimele șase săptămâni, potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor. Decesele săptămânale cauzate de Covid-19 continuă să crească, cu 3.907 cazuri raportate până la 11 ianuarie, arată datele CDC.