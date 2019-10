Felix Baumgartner, anunţ surpriză după 5 ANI de relaţie cu Mihaela Rădulescu. Prietenii celor doi au rămas fără cuvinte!

Felix Baumgartner a făcut un anunț despre povestea de iubire pe care o trăiește de cinci alături de Mihaela. Vestea i-a surprins pe apropiați, dar și pe fanii cuplului.

Felix Baumgartner (50 de ani) și Mihaela Rădulescu (50 de ani) aniversează cinci ani de relație. Austriacul se află în Chicago și, cu două ore înainte de miezul nopții, a făcut public un mesaj emoționant, care a fost însoțit de șase fotografii de album.

"Happy 5th anniversary my love. Thank you for all these outstanding moments together. I love you #felixbaumgartner #mihaelaradulescuschwartzenberg #anniversary (n.r. -" Aniversarea cu numărul 5 să fie una fericită, iubirea mea. Îți mulțumesc pentru toate momentele remarcabile petrecute împreună. Te iubesc #felixbaumgartner #mihaelaradulescuschwartzenberg #aniversare)", este mesajul postat de Felix Baumgartner pe contul lui de Instagram.

Mihaela Rădulescu a postat la 07:25, ora locală a României, o fotografie cu ea și Felix Baumgartner pe Instagram Stories. "Diva de la Monaco" a ales să pună doar trei stele pe imagine!