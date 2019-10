Florin Pastrama, batut cu bestialitate in Bucuresti! Sotul lui Brigitte are fata tumefiata

Florin Pastrama a fost implicat intr-un scandal violent, in timpul caruia a fost batut cu bestialitate. Scenele teribile s-au petrecut intr-un cartier din Bucuresti, iar sotul lui Brigitte s-a ales cu mai multe rani si fata sa este tumefiata.

Florin Pastrama a fost lovit cu bestialitate intr-un conflict care a degenerat.... totul s-a petrecut in zona Fundeni din Capitala. In cele mai noi imagini aparute cu sotul lui Brigitte se poate observa ca acesta are capul bandajat in zona fruntii. De asemenea, are pantalonii ridicati la piciorul drept, semn ca prezinta si in acea zona leziuni, relateaza spynews.ro.