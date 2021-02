Gabriel Liiceanu castiga procesul cu Mihai Gadea. Prezentatorul si televiziunea trebuie sa-i plateasca daune morale

Filosoful Gabriel Liiceanu a castigat marti, 2 februarie, procesul intentat realizatorului TV, Mihai Gadea, si postului de televiziune Antena 3. El trebuie sa primeasca daune morale de 1.000 de euro, conform sentintei judecatoresti.

Decizia a fost data in prima instanta de Tribunalul Bucuresti si poate fi contestata cu apel. Este vorba de un proces de actiune in raspundere delictuala, care a fost deschis de Liiceanu in noiembrie 2019. "Admite in parte actiunea. Obliga paratii in solidar la plata catre reclamant a sumei de 1.000 euro daune morale. Obliga paratii in solidar la plata catre reclamant a sumei de 1.000 lei cheltuieli de judecata. Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare, apel care se va depune sub sanctiunea nulitatii la tribunal," este minuta Tribunalului Bucuresti, conform portalului instantelor. Demersul in Justitie al lui Liiceanu, de a deschide proces de actiune in raspundere delictuala, vine dupa ce postul Antena 3 a avut mai multe emisiuni in care filozoful a fost criticat dur pentru pozitiile sale publice.