Gigi Becali dezvăluie că a schimbat 100 de milioane de lei cash in euro inainte de turul doi: "Îmi era frică că iese George Simion"

Patronul FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit că a pierdut peste un milion de euro în urma unei decizii financiare luate din teama că liderul AUR, George Simion, ar putea câștiga alegerile prezidențiale. Omul de afaceri a schimbat întreaga sumă de bani cash pe care o avea, din lei în euro, anticipând o prăbușire a monedei naționale în cazul unei victorii a lui Simion.

Becali, care l-a susținut public pe liderul AUR în campania electorală, a explicat că s-a temut de o reacție negativă a piețelor financiare, care ar fi putut genera o depreciere abruptă a leului. În acest context, a decis să își protejeze averea prin schimbarea rapidă a valutei. „Am pierdut peste 1 milion de euro că am schimbat toți leii în euro că îmi era frică că iese el (n.r. - George Simion). Pe cuvântul meu de onoare. Toți leii i-am schimbat și am pierdut 1 milion de euro", a declarat Becali.

Decizia s-a dovedit însă neinspirată. După turul al doilea al alegerilor, în care Nicușor Dan a obținut victoria, iar leul s-a apreciat în raport cu euro. Becali a precizat că nu vrea să intre în detalii legate de suma schimbată, dar a subliniat pierderea suferită: „Nu contează ce am schimbat sau nu. Gata, nu spun ce, am pierdut un milion de euro". Un calcul simplu ne arata ca Becali a pierdut 10 bani la 1 euro cat a fost deprecierea, asta inseamna ca a pierdut 10 milioane de lei in realitate, adica a schimbat 100 de milioane de lei in 50 de milioane de euro, ca sa aiba pierderea de 1 milion de euro, din jocul euro/leu.