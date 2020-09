Lana Turner: cum a ajuns să îl seducă pe Errol Flynn şi să îşi ucidă iubitul. Ce spunea actriţa despre sexul cu Clark Gable şi Kennedy

Lana Turner a devenit cunoscută pentru filmele în care jucat, legăturile amoroase în trei şi numeroasele relaţii cu bărbaţi. Totul a culminat cu uciderea iubitului ei, mafiotul Johnny Stompanato, care ajunsese să o şantajeze.

Luni de zile, regina glamour de la Hollywood a fost bătută, abuzată şi ameninţată de iubitul mafiot. Totul a degenerat după ce l-a găsit pe cel ce îi făcuse viaţa un calvar în pat cu fetiţa ei. Într-un moment de furie, blonda a apucat un cuţit pe care îl cumpărase cu câteva zile înainte pentru a se proteja şi l-a înjunghiat pe Johnny Stompanato în stomac. Lovitura i-a fost fatală.

Acesta este scenariul prezentat într-o carte în care totul pare să o acuze de crimă pe actriţa din filmul Poştaşul sună întotdeauna de două ori şi vine în contrast cu versiunea dată în urmă cu 59 de ani. Atunci, legistul din Los Angeles a concluzionat că fiica lui Turner, Cheryl Crane, l-a înjunghiat - în mod accidental - pe Stompanato, asta după ce l-a auzit ceartând-se cu mama ei şi a luat un cuţit din bucătărie.

„A căzut în cuţit", a susţinut Cheryl în 1958, dar biografii de la Hollywood, Darwin Porter şi Danforth Prince, descoperă în noua lor carte, Lana Turner: Hearts & Diamonds Take All, o versiune alternativă a evenimentelor pe care zeiţa ecranului le-a mărturisit celor dragi. „I-am descoperit pe Cheryl şi Johnny în pat împreună", i-a spus Turner prietenului şi fostului iubit Frank Sinatra, care a ajuns la faţa locului înainte ca poliţia să fie chemată. „Amândoi dormeau, dar era evident ce i-a făcut. Am apucat cuţitul şi l-am lovit pe Johnny."

Anchetatorul privat de la Hollywood şi specialistul în acoperire Fred Otash a fost chemat. El a eliminat cearşafuri pline de sânge, a şters amprentele lui Turner de pe arma crimei şi a mutat cadavrul pe podea, asta în timp ce Turner plângea. Otash a amintit: „Striga isteric: 'Cariera mea! Ce se va întâmpla cu cariera mea? '" Avocatul lui Turner a avertizat că Lana va ajunge în închisoare, dar Cheryl s-ar putea alege cu o detenţie scurtă, asta dacă ar mărturisi, susţine cartea.

După anchetă, legistul a declarat decesul o omucidere justificată şi cazul a fost închis. Această biografie o expune pe Lana Turner nu numai ca o ucigaşă, ci şi ca o stea profund tulburată. „A fost o femeie cu o viaţă sexuală nesigură, care cauta dragoste în toate locurile greşite, inclusiv în şapte căsătorii eşuate", spune autorul Darwin Porter. „A sedus mai multe vedete decât oricine la Hollywood, dar voia mai mult decât sex. A căutat iubirea, dar nu a găsit-o niciodată cu adevărat".

Printre cuceririle sale s-au numărat Errol Flynn, Clark Gable, Spencer Tracy, Gary Cooper, James Dean, Steve McQueen, Richard Burton, Victor Mature şi Sean Connery. „Atâţia bărbaţi, atât de puţin timp", se pângea Turner. „Am fost impulsivă când a venit vorba de bărbaţi. M-aş putea îndrăgosti doar pentru o noapte. Ea l-a numit pe Victor Mature 'cel mai mare fior', iar pe Ronald Reagan 'un ciudat'", mărturisea ea.

Clark Gable nu e cu nimic deosebit în pat, le spunea ea prietenilor, dar stâlpi sunt cu zecile la Hollywood, pe când Clark Gable este unul singur. După o întâlnire cu John F. Kennedy, actriţa a făcut o dezvăluire: „Sexul nu este atât de grozav", dar îmi place personalitatea lui.

Descoperită de un executiv de la Hollywood într-o farmacie din Tinseltown, la 16 ani, l-a sedus pe Errol Flynn, neştiind că în spatele oglinzii cu două sensuri din dormitorul său, prietenul său, David Niven, le urmărea încercările.

La 17, a devenit iubita lui Mickey Rooney. „Lana era la fel de ahtiată după sex ca şi mine", spunea Rooney, recunoscut pentru libidoul pe care îl avea. Când a rămas însărcinată, Turner a făcut avort, primul dintre multe altele, iar asta fără să-i spună lui Rooney. „Dacă nu ar fi făcut asta, aş fi insistat să avem copilul nostru", a spus el.

Turner spera să joace în Gone With The Wind, dar proba pentru Scarlett O'Hara a fost un fiasco. Regizorul George Cukor i-a urât „accentul sudic îngrozitor de fals", iar Vivien Leigh a primit rolul şi a cunoscut faima. Turner avea, de asemenea, 17 ani când a jucat împreună cu Gary Cooper, dar acesta i-a respins avansurile. Actorul i-a spus să-l sune când va împlini 18 ani. Şi aşa a făcut. „Gary Cooper era tot ceea ce John Wayne nu era. Era bărbat", spunea ea.

În 1940, Turner s-a căsătorit cu liderul trupei Artie Shaw, dar şi-a continuat aventurile. Când a rămas însărcinată după patru luni de căsătorie, Shaw s-a înfuriat: „Cine este tatăl?", a strigat el. Turner a pus capăt sarcinii şi căsătoriei. În timpul celui de-al doilea război mondial, blonda a adus un zâmbet pe faţa multor bărbaţi care se îndreptau spre luptă.

Relaţia lui Turner cu Clark Gable a făcut-o pe soţia sa, actriţa Carole Lombard, să alerge cu disperare la soţul său, dar a murit după ce avionul în care se afla s-a prăbuşit în munţii de lângă Las Vegas.

Cel de-al doilea soţ al lui Turner, Stephen Crane, cu care s-a căsătorit de două ori, s-a dovedit a fi jucăria Virginiei Hill, iubita mafiotului Bugsy Siegel. "Îl finanţez cu banii pe care îi primesc de la Bugsy", i-a spus Hill lui Turner. „Am plătit chiar şi pentru operaţia lui estetică". La scurt timp după separare, şi-a îndreptat atenţia către actorul Tyrone Power, pe care l-a descris drept „dragostea vieţii ei": „El este primul bărbat care mă face cu adevărat fericită", le spunea prietenilor. Dar nu l-a dus niciodată la altar şi a rămas nefericită în dragoste, căsătoriile ei fiind distruse de infidelităţile ei.

În 1951, după un avort spontan, a ajuns la divorţ de cel de al treilea soţ, milionarul Henry Topping, dar a fost atât de afectată încât a încercat să se sinucidă. Turner şi-a tăiat încheieturile cu un aparat de ras şi a luat o sticluţă de somnifere. „Nu mi-a mai rămas nimic de făcut", mărturisea ea. Când s-a recuperat, Turner şi-a găsit susţinerea în actriţa Judy Garland, o altă supravieţuitoare a unei tentative de sinucidere. „Am promis că ne vom împiedica reciproc să ne sinucidem", preciza Turner.

Următoarea ei căsătorie, cu vedeta Lex Barker, nimeni altul decât Tarzan, nu a mers mai bine. Fiica Cheryl avea doar 11 ani când a fost violată în mod repetat de Barker, susţine cartea. Când Turner a aflat, a ţinut o armă la capul lui Barker. „Am vrut ca creierul său pervertit să explodeze", a afirmat ea. În cele din urmă, i-a dat 20 de minute să plece.

Actriţa a mai bifat alte trei mariaje înainte de moartea sa, în 1995, la vârsta de 74 de ani. Despre relaţia cu Johnny Stompanato, starleta spunea „A fost cea mai gravă greşeală din viaţa mea". Când a încercat să pună capăt poveştii, el a avertizat-o: „Te voi tăia ... Nu vei mai lucra niciodată în acest oraş". El a ameninţat-o că îi va ucide fiica şi mama dacă îl va părăsi. Deşi Cheryl a mărturisit uciderea lui Stompanato, Turner le-a spus prietenilor o poveste total diferită. „A fost ultima zeiţă a iubirii din epoca de aur a Hollywoodului", spune Porter.