Mesajul halucinant postat de mama lui Mario Iorgulescu. L-a sters dupa cateva minute

Mama lui Mario Iorgulescu a rabufnit la mai bine de doua saptamani de la accidentul infiorator in urma caruia un barbat de 24 de ani a murit. Gabriela Iorgulescu a transmis un mesaj halucinant, insa, la scurt timp dupa ce l-a postat, ea l-a sters. Cu toate acestea, marturisirile sale au fost preluate la scurt timp de la publicarea acestora.

De profesie psiholog, Gabriela Iorgulescu nu a mai suportat toate declaratiile acide la adresa fiului ei, care a provocat un accident rutier mortal, si a asternut pe o retea de socializare cateva dintre trairile sale din dimineata de 8 septembrie, cand s-a produs tragedia.

"Vad ca toata lumea jubileaza, toata lumea isi doreste doar sange si moarte! Hei, ziaristilor si nu numai, astia care aruncati cu piatra, in nestiinta de cauza, la tot si la orice si invrajbiti mai ales familii indoliate si nu-i lasati nici macar sa-si planga mortul. Ma gandesc, daca tot nu aveti o frica de Dumnezeu si tot sunteti vanduti Diavolului pentru bani, macar sunteti foarte bine platiti pentru asta? Justifica? Era o curiozitate, sunteti OK noaptea cand va duceti la culcare? Cu ultimele puteri, ma rog acum pe langa acel copil care a murit, dar ma rog si pentru viata copilului meu, care se zbate intre viata si moarte si care inteleg ca va doriti foarte mult sa moara. Dar va pun o intrebare: se rezolva ceva prin moartea lui?

Intrebarea este mai mult pentru o parte din jurnalisti, mai ales unii ai caror copii petreceau bine mersi cu Mario si el le platea notele, iar acum il linseaza la TV si online. Hei, parinti exemplari care sunteti si judecati, voi stiati? O sa apara in curand, daca tot va doriti. Sau ceilalti fara copii, dar cu rude sau prieteni in acelasi anturaj, era bine??? Iar acum lovesti? Cum spuneam, acum nu dau nume... dar s-ar putea sa aveti multe surprize... Dar si cand va aparea lista celor implicati direct si indirect, rude a o mare parte din ziaristii care critica acum in mass-media...

Spun doar un lucru: dupa ani de zile, cand va va fi rau si veti avea probleme cu copiii vostri, sa nu uitati acest caz, pentru ca totul se intoarce intr-un fel sau altul! Daca toti vorbiti doar de bani, atunci sper sa fiti fericiti! Va veni momentul sa vorbesc si eu, si nu oricum, intr-un articol de specialitate - nu barfe de rahat cum citesc acum in presa, de se fac de ras cu sintagma «pe surse» - , sa invete si altii, pentru ca doar cei din jurul meu imi stiu disperarea, pe care o semnalez de ani de zile fara rezultat, mai ales la cursuri, peste tot! Degeaba tu stii ce trebuie sa faci, daca esti sabotat in propria familie. Inchei cu ce am inceput: nu judeca, ca vei fi judecat!", a scris Gabriela Iorgulescu pe contul ei de Facebook.

La scurt timp de la publicarea acestui mesaj, mama lui Mario Iorgulescu l-a sters. Va reamintim ca medicii si familia tanarului au incercat sa-l transfere in noaptea de vineri spre sambata cu un avion la o clinica din Italia.