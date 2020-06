Mișu Cernea, Arenele Romane: Spectacole profesioniste cu 500 oameni? O păcăleală!

De aproape trei luni, artistii romani n-au mai vazut scena sau mai simplu spus au ajuns muritori de foame. Daca in continuare nu se vor putea organiza spectacole cu un numar rezonabil de spectatori, astfel incat sa fie cat de cat profitabile, industria de entertainment din Romania pur si simplu va muri, sustine Misu Cernea, fondatorul cunoscutei formatii Sfinx Experience si omul care administreaza Arenele Romane din Bucuresti de circa doua decenii.

Sa faci un spectacol cu 500 de oameni in aer liber, asa cum permite legea acum in Romania, intr-un spatiu cu 7.000 de locuri la Arenele Romane din Capitala, de exemplu, este din start un proiect nerentabil, care nici nu poate fi luat in calcul. Abia de pe la vreo 2.500 de spectatori in sus, lucrurile s-ar putea pune in miscare, afirma Misu Cernea. Ori dupa cum evolueaza lucrurile la acest moment, slabe sperante ca iubitorii de muzica buna vor avea parte de concerte prea curand!

