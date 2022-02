Minodora desființează juriul Eurovision: "TVR a știut că piesa e mai veche!"

Minodora, una dintre solistele alese de Costi Ioniță să interpreteze piesa „România mea" în competiția pentru Eurovision, a luat foc când a auzit că melodia ar putea fi descalificată! Miercuri, 16 februarie, la TVR s-a întrunit o comisie de specialitate, care analizează o sesizare ce semnalează că piesa a fost lansată de Costi Ioniță în 2004, dar într-o altă orchestrație!

Piesa lui Costi Ioniță de la Eurovision „România mea" este, de fapt, o reorchestrație a unei piese mai vechi a artistului din urmă cu 18 ani. "România mea", varianta din 2004, se regăsește pe albumul "Ziua mea" și a fost lansată la acea vreme de Costi Ioniță, sub formă de manea. Între timp, pe adresa TVR au venit sesizări că piesa încalcă regulamentul Eurovision, care spune clar că melodiile înscrise în preselecția pentru Eurovision nu au voie să fie lansate înainte de 1 septembrie 2021.

Minodora, una dintre solistele desemnate de către Costi Ioniță să interpreteze piesa „România mea", a izbucnit și a dat cărțile pe față. Minodora susține că TVR a știut, încă de la înscriere, situația piesei lui Costi Ioniță! „Așteptăm și noi răspunsul comisiei care este în măsură să lămurească situația asta! S-a știut din momentul în care a fost acceptată piesa. Nu e plagiat, dar e diferența asta de acum 18 ani! Asta e, dacă vom merge mai departe, mergem, dacă nu, mergem mai departe și eu, și Costi cu cariera! Nu suferim noi de Eurovision, nu leșinăm dacă nu ajungem acolo. Piesa este bună, are un vibe pozitiv, tineretul poate să învețe să fie mai patriot. Să-mi arătați mie un compozitor de-al nostru în afară de Costi Ioniță care mai face așa piesă? El a făcut o piesă despre România noastră și un text de nu se poate!", a declarat Minodora.

Minodora nu s-a oprit aici cu comentariile acide! Artista consideră că li s-ar face o mare nedreptate dacă piesa lui Costi Ioniță ar fi descalificată. Aceasta susține că, la această oră, există un curent anti-manea nu doar la Eurovision, dar și în muzica românească! Solista i-a făcut praf și pe favoriții de la „E-an-na" care au ieșit din concurs, sâmbătă seară, în semifinală cu piesa „Malere".

„Nu mai e nimeni patriot în România! Este deranjant că România e în doliu după maneaua-rock și tot România blamează maneaua lui Costi și Minodora! Piesa noastră nu e manea că nu-ți vine să dai din c.. la propriu. Are un ritm, nu e de buriceală! Cum a fost cu «E an na», mai puțin dinozaurul adus pe scenă care a fost un kitsch după părerea mea! Nu au mers mai departe pentru că așa a considerat juriul și a considerat foarte bine! Le-a plăcut mai mult mesajul nostru cu România! Au spus oamenii ce nu le-a convenit! Păi Ozana e un nume, Romcescu la fel!", a mai declarat solista.

Minodora consideră că manelele sunt marginalizate în România, când ar trebui să fie cunoscute în întreaga lume. „Nu știu când o să se accepte că maneaua e un gen muzical cu care România va muri! Nu se recunoaște la noi. Ascultă manele realizatorii tv, de radio și politicienii, toți, dar nu recunosc! Sunt extrem de revoltată! Se face discriminare, incultură a existat în orice gen muzical! Hip-hop-ul nu a fost blamat pentru înjurături, că-și scoate și își bagă! E blamată, în schimb, la noi culoarea pielii și mă deranjează că și tata e brunet! Nu se dă în Costi Ioniță și în Minodora, stați liniștiți, că facem noi manele frumoase și corect gramatical! Eu cânt manele de 21 de ani și o fac cu mare plăcere, n-au decât să mă facă manelistă!" , a tunat și a fulgerat Minodora.