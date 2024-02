Nouă iubită a lui Vladimir Putin face furori - Cine este Katya Mizulina

Președintele rus Vladimir Putin a fost legat în mod romantic de o blondă „de tip Barbie", cu 32 de ani mai tânără, potrivit unor noi rapoarte, notează New York Post.

Ekaterina „Katya" Mizulina, în vârstă de 39 de ani, o istorică de artă educată în Marea Britanie, care conduce Liga Rusiei pentru Internet sigur, pro-Kremlin, a devenit „gardianul moralității" sexy al lui Putin, în vârstă de 71 de ani.

„Katya Mizulina este complet pe gustul lui Putin", a declarat Olga Romanova, activista rusă pentru drepturile omului, pentru Canalul 24 al Ucrainei. „Acest tip de Barbie i s-a potrivit întotdeauna foarte bine".

Romanova a asemănat-o pe Mizulina cu o iubită mai veche a lui Putin - Svetlana Krivonogikh, proprietară a unui club de striptease și multimilionară din Sankt Petersburg, care este presupusa mamă a copilului iubit al președintelui, Luiza, în vârstă de 20 de ani.

„Putin are 71 de ani, să nu fim bătrâni", a spus Romanova sarcastic. „În general, bărbatul este în plină floare, de ce nu?"

Mizulina, fiica unei femei deputate ruse anti-ucrainene, a lucrat pentru a reduce la tăcere toate criticile la adresa lui Putin online, în special în ceea ce privește războiul din Ucraina, sub pretextul protejării copiilor.

Putin, care a divorțat de soția sa de 30 de ani, Lyudmila, în 2014, s-a zvonit de mult că ar fi într-o relație cu fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva, în vârstă de 40 de ani - și se crede că perechea are doi sau trei copii.

Dar instituțiile de presă ucrainene și canalele independente Telegram din Rusia au vehiculat afirmații că el a găsit „o nouă flacără pentru companie" în Mizulina, fiica deputatului Elena Mizulina, în vârstă de 69 de ani.

S-a spus că liderul războinic rus și militantul pentru cenzură online „s-au apropiat recent", a raportat site-ul rus Telegram Kremlevskaya Tabakerka.

Site-ul a subliniat că sursele sale „au fost extrem de atente când vorbesc despre asta, pentru că nimeni nu poate oferi o confirmare 100%.

Mizulina a absolvit Școala de Studii Orientale și Africane de la Universitatea din Londra în 2004, cu diplome în istoria artei și limba indoneziană.

Ea a lucrat ca traducător pentru delegațiile oficiale ruse care au vizitat China înainte de a se alătura Ligii Internet sigur în 2017.

Internetul sigur, despre care se spune că este susținut financiar de „miliardarul creștin" ultranaționalist Konstantin Malofeev, a fost în fruntea eforturilor de cenzură ale Rusiei, a raportat ziarul independent rus Novaya Gazeta.

În calitate de șef al internetului, Mizulina a pledat pentru cenzura web, amenzi și sancțiuni împotriva mass-mediei de știri și a rețelelor sociale.

Mizulina was quoted as saying in a speech in May 2022, "First, we will clean Ukraine from the Nazis ... and then we will get to Google and Wikipedia."

La o întâlnire cu studenții ruși la începutul acestei luni, Mizulina ar fi cerut - și a primit - scuze de la un student care a pus sub semnul întrebării necesitatea serviciului militar obligatoriu.

Mizulina ar fi amenințat studentul cu legile draconice ale lui Putin privind discreditarea armatei ruse.