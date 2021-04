O tanara de 18 ani stabileste un record mondial porno: A facut un milion de dolari in sase ore pe site-urile pentru adulti.

Danielle Peskowitz Bregoli, cunoscuta sub numele de scena "Bhad Bhabie", a dat o adevarata lovitura financiara la inceputul lunii aprilie ca protagonista pe platformele online dedicate exclusiv adultilor.

Bahd Bhabie ("Fata rea") a implinit 18 ani la 26 martie, ea facandu-si cadou de majorat inscrierea pe OnlyFans, celebra retea din spatiul virtual unde se pot viziona materiale erotice contra-cost. Ei bine, americanca a avut un succes colosal inca din start, ea reusind sa stranga peste un milion de dolari intr-un timp foarte scurt. "Nu e rau pentru 6 ore", a mentinat ea pe Instagram, atasand si dovada platilor care i-au intrat in conturi.

Numai din abonamente a incasat in jur de 750.000 de dolari, restul banilor provenind din mesaje (aproape 300.000 de dolari), adolescenta primind chiar si bacsisuri de la clientii mai darnici, in valoare de 5.000 de dolari. Pentru OnlyFans e un record absolut, precedenta performanta de acest gen apartinandu-i actritei Bella Thorne, cu un milion de dolari in 24 de ore.