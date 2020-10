O tanara din Mexic a fost impuscata in cap in timp ce isi inscena rapirea pe o retea de socializare

Tanara de 21 de ani Areline Martinez si-a pierdut viata in urma unui incident nefericit, petrecut in timpul unei filmari care urma sa fie urcata pe platforma TikTok.

Autoritatile din statul mexican Chihuahua ancheteaza un eveniment dramatic, in urma caruia o adolescenta a fost impuscata mortal in cap. Nu este insa vorba despre o crima produsa cu premeditare, ci despre un accident produs in goana dupa "aprecieri" pe retelele de socializare, in cazul de fata platforma TikTok.

Astfel, Areline impreuna cu cativa prieteni au incercat sa filmeze o scena in care mexicanca era victima unei presupuse rapiri. Legata de maini si de picioare, Areline Martinez a fost impuscata insa in mod real, arma indreptatata impotriva sa descarcandu-se accidental.

In spatiul online circula si un filmulet care prezita ultimele clipe din viata tinerei. Din cate se pare, dupa ce s-a produs tragedia, toti cei aflati in preajma au parasit-o pe Areline, fugind de la locul faptei, insa n-a durat mult pana cand politia a reusit identificarea lor.