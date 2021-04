Reactia Andreei Marin dupa ce Mihaela Radulescu a numit-o vita

Andreea Marin (46 ani) si Mihaela Radulescu (51 ani) sunt rivale de o viata si chiar daca nu mai sunt in competitie din punct de vedere profesional au ramas cu un dinte una impotriva celeilalte.

Cele doua dive au impartit viata cu acelasi barbat: Stefan Banica Jr. Cu Mihaela, solistul a fost casatorit in perioada 1994-1999. In 2007, Andreea Marin i-a devenit sotie cu acte, pana in ianuarie 2013. Andreea a vorbit despre acest subiect intr-o emisiune, abordand si cazul in care Mihaela a facut-o vita. S-a intamplat atunci cand Mihaela Radulescu a fost interceptata intr-un dosar al fostului ei sot, omul de afaceri Elan Schwartzenberg, iar stenogramele de la DNA a ajuns in presa, dezvaluindu-se jignirea respectiva.

"Singurul motiv, unicul, pentru care imi sare tandara este inegalitatea dintre mine si vita aia de Marin. Asta are un promo pe post, care eu totusi cunoscand aceasta meserie, costa niste zeci de mii de euro. Eu am avut un promo de doi lei reali pe hartie, cu camere", se arata in interceptarile DNA. La ani distanta de la incidental cu pricina, Andreea a dezvaluit ce a simtit atunci: "Eu am fost umana tot timpul si chiar am incercat sa fac lucrurile sa mearga... Dar dupa o asemenea aparitie in presa... Eu nu am mai auzit asa ceva, e incredibil. Era suparata ca aveam o realizare. Atat a putut ea gandi in acel moment! Am simtit atunci ca intuitia mea e buna, eu vad oamenii asa cum sunt! Intotdeauna!".

Andreea mai spune despre Mihaela Radulescu: "Atat de ambitiosă, perseverentă, ani de zile in a incerca sa ma traga in jos, pur si simplu... N-am mai intalnit pe cineva atat de obsedat, pana la urma, de persoana mea! E trist! Intre noi nu era deloc o competitie! Audienta mea era uriasa fata de audienta emisiunii de duminica, de atunci, care era mult mai mica... Nu se puteau compara! Nu era o competitie, nu eram pe acelasi tronson orar... Era, pur si simplu, o chestiune, cred eu... ma simtea ca pe o femeie care ii ameninta intaietatea sau ceva de genul asta. Nu pot sa-mi explic, pentru ca eu nu as putea sa gandesc la fel".