Record în istoria de 93 de ani a concursului: O femeie de 35 de ani, desemnată Miss Germania

Leonie Charlotte von Hase, o femeie de 35 de ani, mamă şi antreprenoare, a fost aleasă Miss Germania 2020, la finalul unui concurs de frumuseţe care doreşte să se reinventeze şi al cărui juriu a fost în întregime feminin.

Mass-media germană a salutat pe larg victoria lui Leonie Charlotte Von Hase. Ea este cea mai "vârstnică" Miss Germania desemnată în cei 93 de ani de existenţă ai concursului, alegerea sa fiind considerată ca o recunoaştere istorică a femeii moderne la actuala ediţie a competiţiei, desfăşurată sub sloganul "Regina frumuseţii interioare".

Von Hase, care a crescut în Namibia şi locuieşte în oraşul Kiel din nordul Germaniei, este absolventă de literatură engleză şi are propriul portal online prin care comercializează articole de modă vintage. Este căsătorită şi are un băieţel în vârstă de trei ani. "Nu am niciun chef să fiu o miss tipică. Priorităţile mele nu se vor schimba, doar pentru că mi s-a încredinţat acest rol", a spus duminică von Hase, după ce s-a impus în faţa altor 15 candidate într-o gală desfăşurată la Europa-Park din Rust (sud-vestul Germaniei).

Ea a mai spus că va continua să trăiască în acelaşi fel ca până acum şi că va lucra cu jumătate de normă în noua sa calitate de Miss Germania, spre deosebire de predecesoarele sale, care şi-au luat un an sabatic pentru a îndeplini o agendă plină de angajamente. Organizatoarea evenimentului, Miss Germany Corporation (MGC), a depus eforturi la această ediţie pentru a pune capăt clişeelor ce înconjoară concursul Miss Germania, anunţând cu ceva timp înainte că se afla în căutarea "unei femei autentice şi puternice". În primele faze ale concursului, juriul - format în premieră doar din femei - a anunţat că doreşte o candidată "autentică", "independentă", "cosmopolită", "curajoasă" şi "puternică", subliniază jurnalista Nadeschda Scharfenberg în ziarul Suddeutsche Zeitung.